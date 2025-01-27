Обзор Earfun Air 2 NC: недорогие наушники с отличным ANC и звуком, но простым дизайном

Обзор Earfun Air 2 NC: двухминутный обзор

Earfun Air 2 NC стремятся избежать участи многих бюджетных аудиоустройств — разочарования в плане звука. К счастью, они справляются с этой задачей, предлагая мощные басы, чистые средние частоты и контролируемый верхний диапазон, а также поддержку LDAC. Учитывая цену в $69/£59 (примерно AU$110), это впечатляет.

Конечно, Earfun Air 2 NC не обеспечат звук уровня аудиофилов — меня не поразило исключительное качество и погружение в аудио. Тем не менее, Earfun Air 2 NC демонстрируют хорошее исполнение, предлагая сбалансированные вокалы и достойный суббас. На высоких уровнях громкости может появиться некоторая резкость, но лично мне никогда не требовалась такая громкость. Реклама

Одной из причин, по которой Earfun Air 2 NC звучат еще лучше, является отличный эквалайзер. Вам нужно всего лишь зайти в приложение Earfun Audio и выбрать из множества предустановок, включая те, что подходят для конкретных жанров. Также доступна функция кастомизации звука, которая, возможно, требует доработки, но стоит внимания. Я уверен, что даже некоторые из лучших беспроводных наушников не предоставляют столько возможностей для настройки.

Еще одна впечатляющая возможность кастомизации — это активное шумоподавление. Вы можете переключаться между пятью режимами шумоподавления, включая адаптивные для ушей и с защитой от ветра. Возможность персонализации сенсорного управления также придает устройству изюминку.

Однако не все идеально. Есть несколько незначительных недостатков, например, разочаровывающая функция пространственного звука, именуемая «Театральный режим». Хотя она может несколько расширить звуковое пространство, общее качество звука ощутимо страдает, и это делает её малополезной. Внешний вид тоже не самый привлекательный на рынке, и длинные ножки могут быть не по вкусу тем, кто предпочитает более скрытный вид.

Однако здесь есть и удачные дизайнерские решения, такие как водонепроницаемость IPX5, что защищает наушники от сильного дождя или пота во время активных занятий. Что касается батареи, то тут тоже все в порядке. Вы получите шесть часов работы с включенным ANC и девять без, а зарядный кейс позволит им работать несколько дней, даже при использовании на повышенной громкости и с включенным LDAC.

Обзор Earfun Air 2 NC: цена и дата релиза

$69 / £59 (около AU$110)

Вышли в 2024 году

Earfun Air 2 NC вышли в 2024 году и изначально имели немного более высокую цену, которая позже была снижена до $69 / £59 (примерно AU$110). Однако возможно, что вы сможете приобрести эти наушники еще дешевле.

Обзор Earfun Air 2 NC: характеристики

Драйверы: 11мм динамические

Активное шумоподавление: Да

Время работы от батареи: 9 часов (ANC выключен); 6 часов (ANC включен)

Вес: 48г

Соединение: Bluetooth 5.3

Диапазон частот: 20Гц-22кГц

Водонепроницаемость: IPX5

Обзор Earfun Air 2 NC: функциональность

Эффективное, настраиваемое ANC

Хорошие настройки EQ

Неплохое время работы от батареи

Earfun Air 2 NC предлагают впечатляющий набор функций для бюджетных наушников. Многое из этого доступно благодаря приложению Earfun Audio, которое открывает доступ к множеству опций, включая многоточечное подключение, настройку эквалайзера и многое другое.

Начнем с эквалайзера, который предлагает обширные возможности. Здесь есть как пользовательские настройки, так и много предустановок для разных жанров.

В приложении можно создать свой уникальный звук, но в моем тестировании эта функция не дала значительных результатов. Однако возможность кастомизации ANC поражает — в наличии пять различных режимов, включая настройки для повышения звука окружающей среды и уменьшения шума ветра.

Батареи хватает на продолжительное использование — девять часов без ANC и шесть с ним. При использовании LDAC время работы немного сокращается.

Также доступны различные команды для управления через сенсорное управление, в том числе регулировка громкости, пауза и пропуск, которые можно варьировать для каждого наушника в зависимости от ваших предпочтений.

Содержание приложения удобно и интуитивно, что способствует приятному пользовательскому опыту.

Обзор Earfun Air 2 NC: качество звука

Мощные басы

Четкий и редко резкий звук

Совместимость с LDAC

Качество звука Earfun Air 2 NC впечатляет для их цены. Звучат они ярко и музыкально, особенно басы. Вокалы и средние частоты воспроизводятся чисто, без искажений на более высоких уровнях громкости. LDAC совместимость добавляет возможности для более детального прослушивания.

Они, может быть, не раскроют все нюансы некоторых композиций, но в целом звучание добротное и сбалансированное для своей стоимости. Эквалайзер помогает настроить звук по вашему вкусу, и хотя некоторые высококачественные элементы остаются недосягаемыми, аудиокачество оправдывает цену.

Обзор Earfun Air 2 NC: дизайн

Длинные ножки могут не подойти каждому

Слегка пластиковая конструкция

Водонепроницаемость IPX5

Earfun Air 2 NC имеют закругленный дизайн с длинными ножками, которые удобны для снятия из уха, но могут не понравиться любителям более компактных решений. Можно выбрать белую или черную расцветку, хотя серая часть наушника с логотипом Earfun может не всем прийтись по душе. Корпус выполнен в черном цвете с USB-C портом и светодиодом для индикации зарядки.

Наушники кажутся немного пластиковыми, но это ожидаемо для их ценового диапазона. Тем не менее, они достаточно удобны для длительного прослушивания. Наушники защищены от влаги по стандарту IPX5, что делает их подходящими для использования под дождем или во время тренировок.

Обзор Earfun Air 2 NC: ценность

Отличное качество звука за свои деньги

Настраиваемое ANC и удобная посадка

Иногда можно найти по скидке

Главное преимущество Earfun Air 2 NC — их низкая цена. Они демонстрируют впечатляющее качество звука и предлагают хороший набор возможностей, что делает их отличной покупкой. В условиях растущей доступности ANC по бюджету, Earfun Air 2 NC выделяются за счёт передовой системы шумоподавления и хорошей посадки, что делает их среди лучших решений в своём сегменте.

Источник: TechRadar