Обзор Xiaomi Poco X7 Pro: лучший смартфон по доступной цене на рынке

Обзор на Xiaomi Poco X7 Pro

Введение

Китайская компания Xiaomi почему-то не делает большой акцент на устройствах своего бюджетного суб-бренда Poco, в отличие от другой бюджетной линии Redmi. Тем не менее, Poco X7 Pro является отличным примером того, почему она должна.

Доступность и Цена

Poco X7 Pro был представлен в начале 2025 года вместе с версией без приставки Pro (и несколькими моделями Redmi). Его цена делает его надежным выбором в категории бюджетных телефонов и составляет менее половины стоимости нового iPhone. Однако данный телефон обладает множеством полезных функций, которые могут заставить вас задуматься о замене вашего Apple или Samsung Galaxy на это бюджетное устройство. Реклама

Мощность и Дисплей

Как и многие другие устройства Pocophone, X7 Pro ориентирован на мощность. Он располагает тем же уровнем производительности, что и флагманы 2024 года, а также большим объемом оперативной памяти и хранилища. По моему опыту, игры на этом устройстве работают так же быстро и плавно, как и на лучших Android-телефонах.

Дисплей выглядит фантастически, включая большее количество пикселей по сравнению с большинством Android-телефонов и предлагая большее количество нит. Он яркий и красочный настолько, что может вызвать зависть у владельцев iPhone.

Аккумулятор

Дешевые телефоны обычно имеют большие аккумуляторы, и здесь Xiaomi превосходит ожидания с батареей на 6000 мАч. Это одна из самых больших батарей, которую можно найти в телефоне, не предназначенном для строительных площадок или экстремальных условий. Среднестатистическому пользователю он позволит отправлять сообщения несколько дней без подзарядки.

Дизайн

В тестируемой версии Poco X7 Pro была отделка с текстурой искусственной кожи, что добавляет очков в копилку премиальности. Однако не все версии телефона такие. Зеленая и черная версии выполнены из пластика.

Камеры

Не все здесь так идеально, и, как обычно, Poco оставляет желать лучшего в плане камеры. Фотографии не ужасны, но часто кажутся безжизненными, и возможностей для улучшения ваших снимков немного.

Программное обеспечение

Как можно предположить из названия ‘Xiaomi’, интерфейс телефона полон предустановленного программного обеспечения. Это могут быть мелочи, но лично я все равно рекомендую Poco X7 Pro как один из лучших бюджетных телефонов.

Заключение

Poco X7 Pro — отличный выбор за свою цену. Он предлагает фантастическую производительность и дисплей, радующий глаз, однако, поклонникам мобильной фотографии лучше искать другие варианты. Это надежное устройство для тех, кто предпочитает развлечения или много играет на телефоне благодаря его высокой производительности и емкому аккумулятору.

Источник: TechRadar