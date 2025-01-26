Самая быстрая 2TB карта памяти: жду не дождусь, когда смогу её протестировать!

Команда TeamGroup представляет новую SD-карту на 2 ТБ

Вторая SD-карта на рынке с объемом 2 ТБ

Запуск последовал после выхода 2 ТБ microSD от того же производителя

Модель T-Create Expert V90 обеспечивает скорости чтения/записи до 300МБ/с и 260МБ/с

Несколько месяцев назад SanDisk представила карту памяти 2 ТБ Extreme Pro SD, которая может хранить более 2800 минут видео в формате 4K UHD, предлагая скорости чтения до 250 МБ/с и записи до 150 МБ/с. Реклама

Теперь TeamGroup объявила о выпуске своей 2 ТБ версии карты T-Create Expert SDXC UHS-II U3 V90. Эта карта разработана для профессионалов, особенно фотографов и операторов видео, и предлагает надежную работу в сложных условиях, превосходя показатели карты SanDisk.

TeamGroup заявляет, что пользователи могут ожидать скорости чтения до 300 МБ/с и записи до 260 МБ/с.

Бесплатное восстановление данных

Карты памяти сертифицированы по стандарту V90, что позволяет снимать видео в высоком разрешении 8K, 4K Ultra-HD, 3D, а также работать с файлами RAW, что делает её наилучшим выбором для профессионального оборудования, включая кинокамеры, полнокадровые камеры, беззеркальные модели и зеркальные фотокамеры.

Компания указывает, что карта способна записывать в формате 6K, 59.94P до двух часов и восьми минут на цифровой кинокамере Canon EOS C400 при максимальной скорости передачи видео в 2190Мб/с.

Кроме большого объема и высоких скоростей, карта обладает высокой прочностью и подходит для использования в экстремальных условиях. Она имеет рейтинг IP67, что обеспечивает защиту от пыли и влаги, а также тестировалась на устойчивость к ударам, вибрации, рентгеновскому излучению и экстремальным температурам.

Компания предоставляет бесплатный сервис по восстановлению данных в период действия гарантии, что добавляет уверенности для создателей контента, которые не могут позволить себе потерю важных материалов.

Это первая SD-карта на 2 ТБ от TeamGroup, однако ранее компания уже выпустила microSDXC на 2 ТБ. Эта карта предлагает скорости чтения до 170МБ/с и записи до 160МБ/с и сертифицирована по стандарту V30.

Цена и доступность T-Create Expert SDXC UHS-II U3 V90 пока не объявлены, но появятся в ближайшее время.

Источник: TechRadar