Новая интрига: насколько тонким будет складной OnePlus Open 2?

Oppo продолжает тизерить Oppo Find N5

Смартфон будет известен как OnePlus Open 2 за пределами Китая

Аппарат оказывается значительно тоньше iPad Pro

Oppo продолжает подогревать интерес к скорому появлению Oppo Find N5, который, вероятно, выйдет под маркой OnePlus Open 2 за пределами Китая. Последний анонс даёт нам представление о том, насколько тонким будет этот складной смартфон. Реклама

Президент отдела маркетинга Oppo за рубежом, Билли Чжан, поделился изображением Oppo Find N5 рядом с iPad Pro M4 от Apple, выпущенным в мае 2024 года. На снимке можно заметить разницу в толщине устройств.

Для сравнения, толщина рассматриваемой модели iPad Pro составляет 5,1 мм в версии 13 дюймов. Oppo Find N5 (или OnePlus Open 2) оказывается ещё тоньше в разложенном состоянии.

Существует много предположений, что OnePlus Open 2 действительно станет самым тонким складным устройством на рынке. Сейчас титул самого тонкого складного устройства принадлежит Honor Magic V3, толщина которого составляет 9,2 мм в закрытом состоянии.

Постоянные обновления

Ранее Oppo публиковала рекламные материалы, показывающие тонкость предстоящего устройства, намекая на новый рекорд. Остаётся узнать, как это повлияет на механизмы смартфона и его долговечность.

Ультратонкий дизайн может отразиться на длительности автономной работы OnePlus Open 2, однако у складных телефонов обычно больше площади для размещения аккумуляторов. Поговаривают, что у этой модели будет особенно крупный аккумулятор.

Мы также ожидаем улучшенных характеристик водонепроницаемости и использование процессора Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, что должно привести к заметному улучшению производительности по сравнению с первым складным устройством от OnePlus, выпущенным в октябре 2023 года.

Мы в восторге от оригинального OnePlus Open и с нетерпением ждём выхода следующей модели от компании. Официальная дата запуска пока не объявлена, но Oppo заявила, что это будет в феврале.

Источник: TechRadar