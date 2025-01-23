Станут ли AI-функции новых Galaxy от Samsung доступными на старых моделях? Что известно

Галактика S25 первой получила множество новых функций ИИ Galaxy
- Samsung оценивает, какие из новых функций могут появиться на других устройствах Galaxy.
- Исторически функции ИИ Galaxy быстро становятся доступными для более старых моделей.
Samsung официально представила Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra на своем мероприятии Galaxy Unpacked в 2025 году. Вместе с новым оборудованием были анонсированы и несколько новых функций для Galaxy AI.
Хотя предложения по предзаказу Samsung Galaxy S25 впечатляют, вы, возможно, читаете эту новость на Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 или даже Galaxy Z Fold 6 и задаетесь вопросом, получит ли ваше устройство какие-то из этих новых функций в будущих обновлениях. Мы уже знаем, что One UI 7 с транскрипцией звонков придет на линейку S24.
Однако пока неясно, на какие устройства могут прийти другие функции ИИ, такие как личный движок данных Samsung и Now Brief, а также улучшения в генерации изображений.
Личный движок данных — это специальное ядро на устройстве для выполнения задач ИИ и построения персональной модели языка для владельца телефона, чтобы предложить более точные рекомендации и реализовать их. Now Brief — это приложение, изменяющееся в течение дня для отображения актуальной информации.
В беседе с TechRadar представитель Samsung сообщил, что компания «оценивает, какие функции» могут быть доступны на каких устройствах.
Очевидно, что основное внимание уделяется линейке S25, и многие новые функции Galaxy AI были разработаны специально для этой серии благодаря чипу Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy, который имеет специальное ядро для задач ИИ. Этот процессор дополнен 12 ГБ оперативной памяти во всей линейке — больше не будет 8 ГБ в ‘стандартной’ модели.
Samsung стремится интегрировать Galaxy AI по всему телефону, позволяя ему учиться на вашей манере использования. Now Brief должен работать с ядром Galaxy AI, а выделенная часть процессора будет служить личной моделью языка, предлагая вам соответствующие подсказки и карты. Например, может быть предложено создать цифровую открытку на чей-то день рождения или насладиться идеей по маршруту домой. В ходе демонстрации были также представлены карты с погодой и новостями, которые могут вас заинтересовать.
Линейка Galaxy S25 придерживается концепции «агентного ИИ», о которой много говорят, и которую мы, вероятно, увидим больше в 2025 году. Интересно, насколько это зависит от нового процессора или смогут ли новые функции быть интегрированы в более ранние модели.
Возможность попросить систему Gemini выполнить цепочку запросов, таких как добавление события в календарь и отправка приглашения другу, может появиться и на других устройствах, и их внедрение через обновление кажется вполне осуществимым.
Аналогичный подход может быть применен к улучшениям в генерации изображений, а также к улучшениям инструментов для удаления объектов с фона фото, которые были анонсированы для семейства Galaxy S25. У Samsung хороший опыт в распространении функций ИИ на более старые телефоны, поэтому мы надеемся, что некоторые из новых функций Galaxy AI станут доступны старым моделям.
Источник: TechRadar