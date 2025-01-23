Станут ли AI-функции новых Galaxy от Samsung доступными на старых моделях? Что известно

Галактика S25 первой получила множество новых функций ИИ Galaxy

Samsung оценивает, какие из новых функций могут появиться на других устройствах Galaxy.

Исторически функции ИИ Galaxy быстро становятся доступными для более старых моделей.

Samsung официально представила Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra на своем мероприятии Galaxy Unpacked в 2025 году. Вместе с новым оборудованием были анонсированы и несколько новых функций для Galaxy AI. Реклама

Хотя предложения по предзаказу Samsung Galaxy S25 впечатляют, вы, возможно, читаете эту новость на Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 или даже Galaxy Z Fold 6 и задаетесь вопросом, получит ли ваше устройство какие-то из этих новых функций в будущих обновлениях. Мы уже знаем, что One UI 7 с транскрипцией звонков придет на линейку S24.

Однако пока неясно, на какие устройства могут прийти другие функции ИИ, такие как личный движок данных Samsung и Now Brief, а также улучшения в генерации изображений.

Личный движок данных — это специальное ядро на устройстве для выполнения задач ИИ и построения персональной модели языка для владельца телефона, чтобы предложить более точные рекомендации и реализовать их. Now Brief — это приложение, изменяющееся в течение дня для отображения актуальной информации.

В беседе с TechRadar представитель Samsung сообщил, что компания «оценивает, какие функции» могут быть доступны на каких устройствах.

Очевидно, что основное внимание уделяется линейке S25, и многие новые функции Galaxy AI были разработаны специально для этой серии благодаря чипу Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy, который имеет специальное ядро для задач ИИ. Этот процессор дополнен 12 ГБ оперативной памяти во всей линейке — больше не будет 8 ГБ в ‘стандартной’ модели.

Samsung стремится интегрировать Galaxy AI по всему телефону, позволяя ему учиться на вашей манере использования. Now Brief должен работать с ядром Galaxy AI, а выделенная часть процессора будет служить личной моделью языка, предлагая вам соответствующие подсказки и карты. Например, может быть предложено создать цифровую открытку на чей-то день рождения или насладиться идеей по маршруту домой. В ходе демонстрации были также представлены карты с погодой и новостями, которые могут вас заинтересовать.

Линейка Galaxy S25 придерживается концепции «агентного ИИ», о которой много говорят, и которую мы, вероятно, увидим больше в 2025 году. Интересно, насколько это зависит от нового процессора или смогут ли новые функции быть интегрированы в более ранние модели.

Возможность попросить систему Gemini выполнить цепочку запросов, таких как добавление события в календарь и отправка приглашения другу, может появиться и на других устройствах, и их внедрение через обновление кажется вполне осуществимым.

Аналогичный подход может быть применен к улучшениям в генерации изображений, а также к улучшениям инструментов для удаления объектов с фона фото, которые были анонсированы для семейства Galaxy S25. У Samsung хороший опыт в распространении функций ИИ на более старые телефоны, поэтому мы надеемся, что некоторые из новых функций Galaxy AI станут доступны старым моделям.

Источник: TechRadar