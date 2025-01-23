Интеграция с Samsung делает Gemini от Google передовым ИИ-ассистентом

Одним из наиболее значимых изменений в новых телефонах Samsung является простое обновление: теперь при долгом нажатии боковой кнопки на вашем телефоне по умолчанию активируется не Bixby, а Google Gemini.

Вероятно, это хорошая новость. Bixby изначально разрабатывался Samsung как способ упрощенной навигации по настройкам устройства и никогда не был отличным виртуальным помощником. Со временем он улучшался и теперь способен выполнять стандартные функции, такие как визуальный поиск и установка таймеров, но так и не смог сравняться с такими конкурентами, как Alexa, Google Assistant и даже Siri. Теперь, если вы являетесь пользователем Samsung, это приятная новость, ведь ваш помощник, вероятно, стал лучше. И, если вы по какой-то причине все еще привязаны к Bixby, не переживайте: приложение никуда не делось. Реклама

Переход на Gemini еще большее достижение для Google. Несколько лет назад технологический гигант оказался врасплох, когда был запущен ChatGPT, но быстро наверстал упущенное. Согласно недавним сообщениям The Wall Street Journal, генеральный директор Google Сундар Пичаи считает, что Gemini превзошел ChatGPT, и хочет, чтобы к концу года у Google было 500 миллионов пользователей. Samsung может помочь в достижении этой цели.

Теперь Gemini занимает центральное место на самых популярных Android-телефонах в мире, и миллионы людей, вероятно, начнут чаще его использовать — или использовать его вообще — благодаря легкому доступу. Для Google, которая ставит на то, что Gemini станет основой для всех ее продуктов, это означает привлечение нового важного контингента пользователей и взаимодействий. Все эти данные улучшают Gemini, делая его более полезным и популярным.

В данный момент Google обходит своих конкурентов в одном из важных аспектов: на сегодняшний день Gemini является наиболее способным виртуальным помощником на рынке. Дело не в том, что Gemini уникально хорош; он просто имеет доступ к большему количеству информации и пользователей. Эта гонка только началась, и ни один AI-продукт еще не достиг совершенства, но Google знает, что если можно быть везде, то можно очень быстро стать лучшим. Этот подход отлично сработал с поисковыми системами, и теперь Google находится под антимонопольным вниманием. В этот раз, по крайней мере пока, у Google есть все шансы еще проще завоевать рынок.

Долгое время на рынке виртуальных помощников доминировали три значимых игрока: Alexa от Amazon, Google Assistant и Siri от Apple, которые предлагали схожие возможности и были доступны на колонках, телефонах и носимых устройствах. Однако сейчас ситуация изменилась. Долгожданная «удивительная» Alexa, основанная на AI, значительно задерживается и демонстрирует нехватку возможностей. Последние версии Siri были выпущены с новой анимацией и без заметных улучшений в функциональности.

Существуют и другие перспективные AI-помощники, такие как ChatGPT, Claude, Grok и Copilot, которые обладают прочными алгоритмами, и некоторые из них обладают теми же мультимодальными возможностями, что и Gemini. Есть много причин выбрать их или даже что-то вроде Perplexity вместо Gemini. Но у них отсутствует главное: распространение. Это приложения, которые нужно загружать, в них нужно входить каждый раз, когда хотите их использовать. Gemini — это кнопка, которую можно просто нажать, и это делает его использование более удобным.

Встроенные опции также обеспечивают лучшую интеграцию по всей платформе, что может стать ключевым фактором. Gemini уже может изменять настройки вашего телефона и выполнять задачи через разные приложения, например, извлекать информацию из почты и отправлять ее в черновик сообщения. Благодаря архитектуре iOS и Android ни один другой помощник не имеет доступа такого уровня, и пока нет никаких признаков того, что Siri сможет достичь необходимого уровня функциональности. Если будущее помощников связано с подобным агентским поведением, то природное преимущество Google может стать непреодолимым.

Между тем Google буквально изобилует площадками для внедрения Gemini. Компания недавно объявила, что все платные пользователи Workspace получат доступ к Gemini. Его можно использовать одним кликом в Gmail или вызвать нажатием клавиши в Docs. Технология также глубоко проникла в остальные сервисы: с помощью Gemini можно находить материалы на YouTube и в Drive, а при поиске на экране часто появляется AI-обзор от Gemini. «Сегодня все семь наших продуктов и платформ с более чем двумя миллиардами пользователей в месяц используют модели Gemini», — сказал Пичаи на осеннем звонке руководства Google о финансовых результатах. (Интересный факт: слово «Gemini» звучит во время этого звонка 29 раз, что всего на три раза меньше, чем «поиск».)

Однако, когда речь заходит о том, как люди реально взаимодействуют с этими моделями, телефон по-прежнему остается предпочтительным устройством для AI. И здесь у Google есть, пожалуй, самое большое преимущество. «Глубокая интеграция Gemini улучшает Android, — отметил Пичаи на том же звонке о финансовых результатах. — Например, Gemini Live позволяет вам вести непринужденные беседы с Gemini; пользователи это обожают». Сейчас смартфоны являются наиболее привлекательными устройствами для AI, и Google может интегрировать свои системы как никто другой. Apple, которая пытается догнать этот тренд с iPhone, была вынуждена запустить неуклюжее решение с использованием ChatGPT, чтобы Siri могла отвечать на большее количество вопросов.

У всех этих помощников, включая Gemini, все еще остаются множество ограничений. Они могут ошибаться, неправильно понимать запросы, у них часто нет необходимых интеграций для выполнения даже базовых задач, которые уже давно освоили Alexa и Assistant. Модели Gemini до сих пор иногда совершают нелепые ошибки, например, рекомендуют людям есть камни или генерируют разнообразных основоположников. Но если вы верите, что эра AI скоро наступит или уже началась, то сейчас самое важное — предоставить свою платформу AI пользователям. Люди прорабатывают новые привычки, осваивают новые системы, развивают новые отношения с виртуальными помощниками. Чем больше мы привыкнем к ним, тем менее вероятно, что мы сменим нашего AI-друга на другого.

ChatGPT сумел быстро стать известным, показав, насколько захватывающим может быть AI-чат. Но у Google есть мощная сеть распространения. Она может поставить свой привлекательный значок перед практически всей интернет-аудиторией каждый день, через разнообразие продуктов, и собрать данные и отзывы, чтобы со временем улучшить систему. Даже когда Google борется в суде из-за того, насколько его доминирование влияет на поисковый рынок, компания повторяет ту же стратегию с AI. И эта стратегия снова приносит плоды.

Источник: TheVerge