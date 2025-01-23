Samsung обновила свой пакет безопасности, чтобы защитить даже малые предприятия

23.01.2025
Samsung обновила свой пакет безопасности, чтобы защитить даже малые предприятия Samsung обновила свой пакет безопасности, чтобы защитить даже малые предприятия

Samsung расширяет Knox

Основные тезисы:

  • Samsung планирует расширить использование Knox за пределы традиционного корпоративного сектора.
  • Доступны три уровня, причем базовый план предоставляется на всех устройствах Samsung Galaxy без дополнительной оплаты.
  • Планы Base, Essentials и Enterprise адаптированы для удовлетворения различных уровней безопасности и управляемости.

Samsung объявила о новом обновлении для Knox Suite, своего решения для безопасности и управления бизнес-смартфонами Galaxy.

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Обновления предлагают многоуровневую систему планов, предназначенную для компаний различного масштаба в разных отраслях — от малых бизнесов до крупных предприятий. Этот шаг представляет собой отход от предыдущей модели с одним планом и направлен на расширение привлекательности Knox Suite за пределы корпоративного сегмента.

Новые планы Knox

Обновленный Knox Suite теперь состоит из трех отдельных планов: Base, Essentials и Enterprise, каждый из которых адаптирован для обеспечения различных уровней безопасности и управляемости.

  • Базовый план: Доступен без дополнительной стоимости и включает в себя такие основные функции, как Knox Mobile Enrollment и Knox Platform for Enterprise, упрощая настройку устройств и обеспечивая базовую безопасность.

  • План Essentials: Для компаний, стремящихся к более широким возможностям управления, этот план предлагает объединенное управление устройствами и устранение неполадок в реальном времени с помощью Knox Manage и Knox Remote Support.

  • План Enterprise: Разработан для организаций с обширным парком устройств и содержит функции, такие как контроль версий ОС, интеллектуальные инсайты и продвинутые инструменты безопасности, такие как Knox E-FOTA и Asset Intelligence.

Согласно данным Samsung, компании могут масштабировать использование Knox Suite в зависимости от своих операционных потребностей. Значительное преимущество Knox Suite — его совместимость с существующими системами управления корпоративной мобильностью (EMM), что позволяет компаниям, уже использующим платформы EMM, внедрять Knox Suite без нарушения текущих рабочих процессов.

Samsung также сотрудничает с ведущими поставщиками EMM для улучшения доступности и интеграции для предприятий с различными IT-конфигурациями.

Эта статья структурирована и выделяет ключевые особенности и преимущества новых планов Knox от Samsung.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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