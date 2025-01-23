Samsung обновила свой пакет безопасности, чтобы защитить даже малые предприятия

Samsung расширяет Knox

Основные тезисы:

Samsung планирует расширить использование Knox за пределы традиционного корпоративного сектора.

Доступны три уровня, причем базовый план предоставляется на всех устройствах Samsung Galaxy без дополнительной оплаты.

Планы Base, Essentials и Enterprise адаптированы для удовлетворения различных уровней безопасности и управляемости.

Samsung объявила о новом обновлении для Knox Suite, своего решения для безопасности и управления бизнес-смартфонами Galaxy. Реклама

Обновления предлагают многоуровневую систему планов, предназначенную для компаний различного масштаба в разных отраслях — от малых бизнесов до крупных предприятий. Этот шаг представляет собой отход от предыдущей модели с одним планом и направлен на расширение привлекательности Knox Suite за пределы корпоративного сегмента.

Новые планы Knox

Обновленный Knox Suite теперь состоит из трех отдельных планов: Base, Essentials и Enterprise, каждый из которых адаптирован для обеспечения различных уровней безопасности и управляемости.

Базовый план: Доступен без дополнительной стоимости и включает в себя такие основные функции, как Knox Mobile Enrollment и Knox Platform for Enterprise, упрощая настройку устройств и обеспечивая базовую безопасность.

План Essentials: Для компаний, стремящихся к более широким возможностям управления, этот план предлагает объединенное управление устройствами и устранение неполадок в реальном времени с помощью Knox Manage и Knox Remote Support.

План Enterprise: Разработан для организаций с обширным парком устройств и содержит функции, такие как контроль версий ОС, интеллектуальные инсайты и продвинутые инструменты безопасности, такие как Knox E-FOTA и Asset Intelligence.

Согласно данным Samsung, компании могут масштабировать использование Knox Suite в зависимости от своих операционных потребностей. Значительное преимущество Knox Suite — его совместимость с существующими системами управления корпоративной мобильностью (EMM), что позволяет компаниям, уже использующим платформы EMM, внедрять Knox Suite без нарушения текущих рабочих процессов.

Samsung также сотрудничает с ведущими поставщиками EMM для улучшения доступности и интеграции для предприятий с различными IT-конфигурациями.

Эта статья структурирована и выделяет ключевые особенности и преимущества новых планов Knox от Samsung.

Источник: TechRadar