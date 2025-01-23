Трёхвентиляторный охладитель от Nvidia стал шагом к созданию более тонкой RTX 5090.

Nvidia опубликовала , которое демонстрирует историю дизайна видеокарт Founders Edition. В видео исследуются особенности нового RTX 5090, а также подтверждается ранее просочившийся прототип, использующий необычно большой дизайн с четырьмя слотами.

Как отмечает VideoCardz, прототип карты «Titan ADA», впервые представленный инсайдером Kopite7kimi, включал систему охлаждения с тремя вентиляторами. В начале этого месяца Gamers Nexus работающего прототипа. Реклама

В сегодняшнем видео исполнительный вице-президент по системным продуктам Nvidia, Эндрю Белл, объясняет, что видеокарты Nvidia постепенно становились всё более габаритными, и они хотели изменить это. «Нам не нравилась идея, что она занимает четыре слота; она была большой, громоздкой и подходила для ограниченного числа корпусов», — сказал Белл.

Белл говорит, что прототип с системой охлаждения из трёх вентиляторов повлиял на архитектуру Blackwell Nvidia. Однако последняя карта RTX 5090 Founders Edition, которую мы в настоящее время тестируем, достигает своих целей благодаря модульному четырехчастному дизайну с отдельной платой I/O. Это позволяет воздушному потоку проходить сквозь более эффективный и компактный кулер. По словам Nvidia, эти изменения способствуют тому, что новая 5090 занимает два слота на материнской плате по сравнению с предыдущей трехслотовой 4090.

Источник: TheVerge