Обзор Logitech G309 Lightspeed: беспроводная игровая мышь, которая удерживает интерес игроков

Обзор Logitech G309 Lightspeed

Logitech G309 Lightspeed — это беспроводная игровая мышь среднего уровня, предназначенная для игроков, которые не нуждаются в премиальных функциях или производительности.

Внешний вид и дизайн

G309 Lightspeed имеет минималистичный дизайн. Нет никаких геймерских изображений или RGB-подсветки, вследствие чего она больше напоминает мышь для работы, чем игровой аксессуар. Единственным контрастом к монохромной расцветке служит небольшой логотип Logitech G. Реклама

Форма мыши гладкая: задняя часть утолщена, а к передней части сужается. Мышь немного меньше по ширине и длине, чем G502 Lightspeed, которая считается одной из лучших игровых мышей. Кнопки у нее длинные, а их относительно плоский профиль предполагает горизонтальное расположение пальцев, так что те, кто предпочитает «когтевую» хватку, могут быть не в восторге.

Качество сборки

Качество сборки неплохое. Пластиковый корпус выглядит тонким, но довольно крепким, а крышка батарейного отсека, хотя и большая, надежно закреплена и легко открывается при необходимости. Кнопки мыши отзывчивые и легкие, но при этом достаточно прочные, чтобы внушать уверенность.

Колесо мыши достаточно четкое, чтобы предотвратить случайное срабатывание, но достаточно свободное для быстрого перемещения. Правда, нажатие на колесо требует значительного усилия и может быть неудобным. Боковые кнопки, наоборот, легкие и отзывчивые.

Особенности

Мышь весит 86 грамм и ощущается в руке. Вес в основном сосредоточен в центре и задней части, что способствует равномерности, но пользователи с низким DPI могут испытать трудности при выполнении больших движений. Ситуацию усугубляет отсутствие выступов по бокам, которые бы обеспечили лучшую хватку, а гладкая текстура корпуса не придает дополнительного сцепления. Однако в комплекте идут полоски с липкой основой для улучшения хвата.

При использовании G309 Lightspeed с ковриком для зарядки Logitech Powerplay вес снижается до 68 грамм, что делает ее более удобной для активных движений. Однако необходимо учитывать, что сам Powerplay увеличивает общую стоимость.

Logitech утверждает, что переключатели Lightspeed Hybrid ощущаются как механические, хотя по своей сути они оптические. Эти утверждения оправдываются: они достаточно легки для быстрого нажатия, но при этом обеспечивают достаточную обратную связь.

G309 Lightspeed также имеет хорошую гладкость и точность при движении и прицеливании, хотя максимальная частота опроса 1K может не удовлетворить тех, кто стремится к максимально качественной FPS-производительности.

Соединение и программное обеспечение

Lightspeed соединение также не вызвало проблем при игре. Переключение между двумя устройствами, одним из которых подключенным через Bluetooth, а другим через USB-ключ Lightspeed, было быстрым и без проблем.

С помощью программного обеспечения Logitech G Hub доступны различные настройки и кастомизации для G309 Lightspeed. Есть профили для широкого круга популярных игр, а также пресеты DPI для разных жанров и использования, включая продуктивность, шутеры от первого лица, MMORPG, симуляции и стратегии. Пользователи могут сами регулировать чувствительность в пределах от 100 до 25 600 DPI.

Также можно переназначить кнопки мыши на другие клавиши и функции, такие как переключение аудиоустройств, копирование и вставка, запуск приложений и управление воспроизведением медиа. Но G309 Lightspeed не хватает некоторых более продвинутых настроек, которые есть на других игровых мышах.

Автономность

Время автономной работы достигает 300 часов при использовании соединения Lightspeed или 600 часов в случае использования Bluetooth. За неделю использования мыши и послеиродного анализа, аккумулятор снизился примерно на 5%, что подтверждает заявленные характеристики Logitech.

Цена и доступность

G309 Lightspeed стоит $79 / £79 / AU$149 и уже доступна для покупки. Она представлена в двух цветах: черном и белом. Также доступна специальное издание Kamisato Ayaka в некоторых регионах, таких как США.

Несмотря на наличие AA-батареи, G309 Lightspeed можно использовать с ковриком для зарядки Logitech Powerplay, на который в настоящее время предоставляется скидка 30% при покупке в комплекте.

G309 Lightspeed занимает более низкую позицию в линейке Lightspeed-устройств для беспроводных игр от Logitech. Однако с аналогичной спецификацией есть более дешевые альтернативы, такие как Logitech G305 и Cooler Master MM311.

Источник: TechRadar