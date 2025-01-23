Доктор Стрэндж подтверждает, что его нет в составе фильма «Мстители: Судный день»

Доктор Стрэндж не появится в «Мстителях: Судный день», раскрыл актер

Бенедикт Камбербэтч, исполняющий роль Доктора Стрэнджа, случайно признался, что его персонаж не будет частью каста нового фильма «Мстители: Судный день». В интервью с Variety британский актер сделал неожиданное открытие, когда отметил, что не принимает участия в этом ожидаемом фильме Marvel, выход которого запланирован на май 2026 года. Таким образом, Камбербэтч не будет сражаться бок о бок со многими из Мстителей.

Пока не ясно, что вынудило Камбербэтча совершить такую оговорку. После того как актер внезапно объявил, что он не входит в ансамбль фильма, он отреагировал словами: «Это спойлер? Черт с ним!» Реклама

Несмотря на это, фанатам Верховного волшебника не стоит волноваться о его возможном отсутствии в «Мстителях: Тайные войны», которые завершат мультивселенную Marvel в мае 2027 года. Камбербэтч подчеркнул, что Стивен Стрэндж будет играть важную роль в шестой части «Мстителей»: «Он необходим для дальнейшего развития событий. Это богатый персонаж с множеством противоречий и загадок, обладающий невероятными способностями.»

Marvel пока официально не комментировала заявление Камбербэтча об отсутствии Стрэнджа в «Мстителях 5», однако источники утверждают, что они в курсе ситуации и могут в скором времени сделать заявление.

Причина отсутствия Доктора Стрэнджа в «Мстителях: Судный день»

Камбербэтч пояснил, что «персонаж не соответствует этой части истории», но точных причин его отсутствия не названо. Однако, судя по окончанию его последнего сольного фильма «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия», можно предположить, что он занят спасением вселенной от событий, произошедших в прошлом фильме.

В конце «Доктора Стрэнджа 2» персонаж отправляется с волшебницей Клеей, которая была на короткое время показана Шарлиз Терон, чтобы исправить ошибки, допущенные им в ходе событий фильма. Вместе они отправляются в домен Дормамму, что может объяснять его отсутствие в предстоящих «Мстителях». В новых «Мстителях» герои столкнутся с главным злодеем, роль которого вновь исполнит Роберт Дауни-младший.

Несмотря на отсутствие Камбербэтча, в новом фильме можно ожидать появления множества других крупных звезд. Например, «Фантастическая четверка» с Педро Паскалем и Ванессой Кирби, а также Сэм Уилсон в исполнении Энтони Маки и Питер Паркер в исполнении Тома Холланда. Интересно будет увидеть возвращение Криса Эванса, о котором ходят слухи.

Новые анонсы и слухи о касте «Мстителей: Судный день» неизбежны, ведь съемки стартуют в начале 2025 года.

Источник: TechRadar