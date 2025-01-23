Создатели нашего любимого VPN предлагают доступ к свыше 200 моделям ИИ

Команда, стоящая за такими компаниями, как Nord Security, Tesonet, Hostinger и Oxylabs, представила новую платформу для управления AI:

Платформа предназначена для решения проблемы масштабного развертывания моделей AI LLMs (Large Language Models) с минимальными трудностями.

Было привлечено 8 миллионов долларов для помощи предприятиям в управлении растущим количеством моделей LLMs, среди которых более 200 уже поддерживаются.

С развитием инструментов искусственного интеллекта компании сталкиваются с возросшими сложностями в управлении AI моделями, оптимизации затрат и обеспечении надежной работы. Реклама

Новое решение Nexos.ai, разработанное основателями компании Nord Security, направлено на упрощение интеграции более 200 AI моделей в оперативные процессы предприятий, устраняя вышеупомянутые проблемы.

Компания привлекла инвестиции на сумму 8 миллионов долларов от таких видных инвесторов, как Оливье Помель (CEO Datadog), Себастьян Шемятковски (CEO Klarna), Илкка Паананен (CEO Supercell) и Авишай Абрахами (CEO Wix.com).

Томас Окманас и Эймантас Сабаляускас, основатели как Nord Security, так и Nexos.ai, столкнулись с трудностями интеграции AI в различные компании, даже несмотря на расходы свыше 100 тысяч долларов на крупные модели LLMs.

Они также получили обратную связь от бизнеса, которая свидетельствовала о недостатке инфраструктуры, способной поддерживать масштабируемые, качественные и экономически выгодные AI приложения. Платформа Nexos.ai включает модели от таких поставщиков, как OpenAI, Google и Meta, чтобы помочь предприятиям в управлении их AI операциями.

Окманас отмечает: «Компании понимают, что AI необходим для успешной работы и конкуренции на рынке, но сталкиваются с трудностями управления множественными моделями, контролирования затрат и обеспечения точной и надежной работы».

Платформа сконструирована таким образом, чтобы работать с AI было так же легко и интуитивно, как с человеческими командами, обеспечивая инфраструктуру и контроль для достижения лучших результатов при минимальных затратах и безопасности.

Запуск платформы планируется в начале 2025 года. В настоящее время она проходит тестирование у международных компаний для использования в автоматизированной поддержке клиентов.

Источник: TechRadar