GravaStar Mercury M1 Pro: стильная игровая мышь, но дизайн снижает эффективность

Обзор GravaStar Mercury M1 Pro за две минуты

Дизайн и особенности

GravaStar Mercury M1 Pro предназначена для профессиональных игроков, и ее внешний вид нацелен на геймерский рынок. Однако, дизайн этой модели будет вызывать споры.

Корпус мыши напоминает индустриальную паутину и имеет искусственные царапины (в версии Battle Worn Edition), что делает его устаревшим. Темно-серый цвет только усиливает мрачное впечатление. На центре мыши расположена большая RGB-подсветка, которая еще больше выделяет этот девайс. Тем не менее, трудно представить, что кто-то найдет дизайн Mercury M1 Pro привлекательным. Реклама

Вес и эргономика

Возможно, вы подумали бы, что такой дизайн поможет уменьшить вес устройства, но металлическая рама обеспечивает ощутимую массу в 88 г, что тяжелее, чем у многих лучших игровых мышей. Длина и форма конструкции не способствуют эргономике, а металлический материал снижает уровень сцепления. Кнопки мыши короткие, что может быть неудобно для пользователей с маленькими руками.

Производительность

Боковые стенки не обеспечивают должного сцепления при подъеме мыши. В комплект входит лента для улучшения сцепления, но она оказалась слишком скользкой. Кнопки мыши тяжелые и не позволяют быстро кликать, однако колесико прокрутки и боковые кнопки вполне удобны в использовании.

Настройки и ПО

Через программное обеспечение GravaStar возможно осуществлять различные настройки. Можно переназначить пять из шести кнопок мыши, такие как системные функции и ярлыки. Отсутствует возможность настройки главной левой кнопки. Помощью ПО можно также записывать макросы и выбирать режимы и цвета RGB-подсветки.

Итоги

Эргономические и конструктивные особенности не позволили Mercury M1 Pro добиться успеха в игровой индустрии. При этом, стоимость этой модели значительна, и за те же деньги можно приобрести более производительные и функциональные устройства других известных брендов.

Цена и доступность

Мышь стоит $129 (примерный аналог в фунтах и австралийских долларах) и доступна в двух цветах: Gunmetal Gray и Silver Mist (версия Battle Worn Edition). Она дешевле некоторых топовых беспроводных игровых мышей, но уступает в характеристиках, таких как 8K polling rate.

Стоит ли покупать?

GravaStar Mercury M1 Pro может подойти новичкам или тем, кто ищет что-то необычное в дизайне, но если вы требовательный геймер, то есть более функциональные и стильные варианты на рынке.

Источник: TechRadar