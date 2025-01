Победители New York Game Awards 2025: полный список

В Нью-Йорке состоялось вручение наград в области игр на 2024 год. Мероприятие отметило творческого директора Remedy Entertainment Сэма Лейка, а также принесло игре Astro Bot звание триумфатора вечера. Эта игра получила награды в таких категориях, как «Игра года», «Лучшая музыка» и «Лучшая игра для детей».

Хотя Astro Bot лидировала с тремя победами, на мероприятии также отметили множество других замечательных игр и личностей в оставшихся 10 категориях. Среди них Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Это дополнение к Elden Ring также было удостоено высоких оценок, выиграв в номинациях «Лучший игровой мир» и «Лучшее DLC». Реклама

Среди других заметных моментов стоит выделить победу Симоны Де Рошфорта и Клейтона Эшли, которые получили премию Knickerbocker за лучшую журналистику в сфере игр за их работу над «The Great Game: The Making of Spycraft». Трой Бейкер был удостоен награды за лучшее актерское исполнение в игре за роль Индианы Джонса в «Indiana Jones and the Great Circle», а UFO 50 стала лучшей инди-игрой.

Полный список победителей и номинантов New York Game Awards 2025 можно посмотреть ниже.

Winners of New York Game Awards 2025

Big Apple Award за лучшую игру года

Balatro

Final Fantasy VII: Rebirth

Astro Bot — ПОБЕДИТЕЛЬ

UFO 50

1000xResist

Indiana Jones and the Great Circle

Metaphor: ReFantazio

EA Sports College Football 25

Off Broadway Award за лучшую инди-игру

Tales of Kenzera: ZAU

Lorelei and the Laser Eyes

Balatro

I Am Your Beast

UFO 50 — ПОБЕДИТЕЛЬ

1000xResist

Thank Goodness You’re Here!

Neva

Herman Melville Award за лучший сценарий

Harold Halibut

Metaphor: ReFantazio — ПОБЕДИТЕЛЬ

1000xResist

Life is Strange: Double Exposure

Phoenix Springs

Indiana Jones and the Great Circle

Statue of Liberty Award за лучший игровой мир

Elden Ring: Shadow of the Erdtree — ПОБЕДИТЕЛЬ

Tales of Kenzera: ZAU

Final Fantasy VII: Rebirth

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Astro Bot

Indiana Jones and the Great Circle

S.T.A.L.K.E.R 2 Heart of Chornobyl

Tin Pan Alley Award за лучшую музыку

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Life is Strange: Double Exposure

Astro Bot — ПОБЕДИТЕЛЬ

Arco

Black Myth Wukong

1000xResist

Great White Way Award за лучшее актерское исполнение

Abubakar Salim в Tales of Kenzera: ZAU

John Eric Bentley в Final Fantasy VII: Rebirth

Hannah Telle в Life is Strange: Double Exposure

Melina Juergens в Senua’s Saga: Hellblade 2

Troy Baker в Indiana Jones and the Great Circle — ПОБЕДИТЕЛЬ

Humberly González в Star Wars Outlaws

Coney Island Dreamland Award за лучшую AR/VR игру

Thrasher

Batman: Arkham Shadow — ПОБЕДИТЕЛЬ

Umurangi Generation VR

Skydance’s Behemoth

Silent Slayer: Vault of the Vampire

Shattered

Central Park Children’s Zoo Award за лучшую игру для детей

Astro Bot — ПОБЕДИТЕЛЬ

Super Mario Party Jamboree

Little Kitty, Big City

Sonic X Shadow Generations

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

A-Train Award за лучшую мобильную игру

Rabbids: Legends of the Multiverse

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero — ПОБЕДИТЕЛЬ

Ex Astris

Pokémon Trading Card Game Pocket

Freedom Tower Award за лучший ремейк

Soul Reaver 1 and 2 Remastered

Silent Hill 2 — ПОБЕДИТЕЛЬ

Paper Mario: The Thousand-Year Door

Final Fantasy VII: Rebirth

Age of Mythology: Retold

Persona 3: Reload

Chumley’s Speakeasy Award за лучший скрытый бриллиант

Ultros

Vampire Therapist

Mouthwashing — ПОБЕДИТЕЛЬ

Llamasoft: The Jeff Minter Story

Mars After Midnight

Starstruck: Hands of Time

NYC GWB Award за лучшее DLC

Alan Wake II: Night Springs and The Lake House

Prince of Persia: The Lost Crown – Mask of Darkness

Elden Ring: Shadow of the Erdtree — ПОБЕДИТЕЛЬ

Remnant 2: The Dark Horizon

Splatoon 3: Side Order

Diablo IV: Vessel of Hatred

Knickerbocker Award за лучшую журналистику в области игр

Duncan Fyfe

Alexis Ong

Grant Stoner

Mason Andrew Hamberlin

Edwin Evans-Thirlwell

Simone De Rochefort & Clayton Ashley — ПОБЕДИТЕЛИ

