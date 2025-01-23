Bandai Namco закрывает новую франшизу после провала дебютной игры

Bandai Namco и разработчик Reflector Entertainment объявили о решении не продолжать работу над будущим проектом. По заявлению генерального директора студии и CCO Bandai Namco Entertainment Europe Эрве Хёрдта, это решение связано с неудачей игры Unknown 9 Awakening. Это также привело к сокращениям в студии.

Bandai Namco и разработчик Unknown 9 Awakening Reflector объявили об отмене

Unknown 9 Awakening была выпущена на PS5 в октябре 2024 года и получила смешанные отзывы, набрав 59 баллов на сайте-агрегаторе Metacritic. Реклама

В своём заявлении Хёрдт говорит, что проект находился на стадии концептуализации. Также отмечено, что продолжение проекта будет «нежизнеспособным для будущего студии».

«Это решение напрямую связано с неудачей нашего амбициозного и смелого первого проекта, новой IP с богатой трансмедийной вселенной,» отмечает Хёрдт. «Производительность выпуска не достигла ожиданий компании, несмотря на многочисленные корректировки сроков и инвестиции, как финансовые, так и другие, и не оправдывает дальнейшего изучения этой вселенной.»

«К сожалению, это также затронет сотрудников бэк-офиса, что приведёт к согласованию поддерживающих команд с подходом работы над одним проектом, которого студия будет придерживаться в ближайшем будущем,» продолжает Хёрдт.

Некоторые сотрудники, работавшие над отменённым проектом, будут переведены на другой проект, основанный на существующей IP Bandai Namco. Хотя название проекта не было конкретно названо, Хёрдт прокомментировал, что он «формируется очень хорошо».

Тем, кто пострадал от сокращений, будет предоставлен «адекватный» выходной пакет, расширенные медицинские пособия для сотрудников и их семей, продолженный доступ к консультационным услугам и поддержка в карьерном планировании.

Несмотря на то, что Unknown 9 Awakening не оправдала ожиданий Bandai Namco, заявление завершается указанием, что компания продолжит создавать контент для западных рынков.

Bandai Namco сообщается, что компания в октябре 2024 года отменила «несколько» игр, две из которых были основаны на франшизах Naruto и One Piece. Также сообщалось о сокращении персонала в этом процессе.