Подтверждены свежие подробности второго сезона Call of Duty Black Ops 6 и представлен новый трейлер

Activision выпустила новый трейлер для Call of Duty Black Ops 6, ознаменующий начало второго сезона, который стартует в конце этого месяца.

Дата запуска и нововведения Реклама

Новый сезон стартует 28 января и включает пять новых карт для многопользовательского режима — Bounty, Dealership, Lifeline, Bullet (середина сезона), Grind (середина сезона). Также возвращается популярный режим Gun Game, добавлены новые виды оружия и операторы.

Подробности новых карт

В трейлере можно увидеть карты Bounty, Dealership и Lifeline. Lifeline напоминает уменьшенную версию полюбившейся карты Hijacked из Black Ops 2. Карта Dealership, судя по всему, разворачивается в автосалоне, а место действия карты Bounty трудно различимо.

Новая тематика

Трейлер продолжает тему ниндзя, подтверждая наличие нового оружия — мечей, на примере оператора, управляющего парой катан. Разработчик Treyarch намекнул на добавление «знаковой» пистолета-пулемета в новом сезоне, которая, по слухам, может стать PPSH-41 из Call of Duty: Vanguard.

Режим Zombies и ожидание дорожной карты

В части, посвященной режиму Zombies, трейлер демонстрирует геймплей новой карты, The Tomb, а также ледяной посох. Режим Warzone в видео не представлен. Ожидается, что Activision скоро опубликует дорожную карту второго сезона.

Продолжение истории с читами

Поклонники ожидают не только новых сюжетных линий, но и улучшенной защиты от читов. Activision подтвердила, что консольные игроки в ранговом режиме смогут отключать возможность кроссплатформенной игры с пользователями ПК в рамках нового сезона после волны жалоб на читы в Black Ops 6 и Warzone.

Планы для Warzone

Что касается Warzone, второй сезон будет содержать меньше контента, чем предполагалось изначально, из-за работы над устранением серьезных проблем игры. Основное внимание будет уделено настройки геймплея, исправлению ошибок и улучшению качества жизни, что отложит некоторые новинки, запланированные на старт второго сезона.

Источник: IGN