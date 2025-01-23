Обзор в процессе: Synduality Echo of Ada

Первый раз, когда я потерял свой мех в игре Synduality Echo of Ada, произошло на моем втором вылете, и я совершил множество ошибок. Я не оформил страховку заранее, взял с собой слишком много вещей, случайно нажав не ту кнопку, а затем решил не ремонтировать меха перед встречей, которая привела к моему поражению. Я допустил ряд ошибок, которые можно было избежать, а затем принял неправильное решение. В этой игре, оформленной как extraction shooter с элементами меха, я потерял все, что у меня было. Однако это хороший признак, ведь после того как я закончил ругать Synduality и себя, я был полон азарта вернуться и вернуть все потерянное. У меня еще много дел и впечатлений, прежде чем я смогу дать финальную оценку, но этот экзамен на прочность останется в памяти до конца.

Synduality предлагает отличную концепцию: в далеком будущем человечество почти полностью уничтожено таинственным голубым дождем, называемым Слезами Новой Луны. Этот дождь убивает людей при контакте и также делает животных и растения огромными и агрессивными. Чтобы выжить, общество переместилось под землю и начало использовать большие мехи, называемые Cradlecoffins, для исследования поверхности и сбора энергообразующих кристаллов AO. Вы становитесь Дрифтером — безымянным пилотом Cradlecoffin. Ваша цель? Подняться на поверхность, получить всё необходимое для улучшения своей базы, заработать деньги и успеть вернуться, прежде чем местные жители превратят ваш Cradlecoffin в могилу. Реклама

Cradlecoffins не похожи на традиционные мехи. Они медлительнее, чем мехи из Armored Core — хотя и также вооружены, будучи двуногими машинами, — но быстрее, чем громадины в MechWarrior. Вспомним мехов из игры 2002 года Phantom Crash: они достаточно быстрые, но все же тяжелые и ограниченные в плане вертикальной мобильности. Мехи из Armored Core могут делать пируэты, а Cradlecoffins — нет.

Вы не одиноки. Помимо вашего меха, у вас есть Магус — гуманоидный ИИ, который вы можете полностью настроить и «нарядить». Он помогает вам на поверхности, отмечая цели на карте, предупреждая о врагах и даже отслеживая погоду. Персонализация процесса может быть стандартной или наоборот глубоко интимной. Synduality, похоже, предполагает, что вы чаще выберете робо-девушку, чем робо-парня, судя по доступным вариантам одежды. Существует несколько различных личностей Магуса: заботливый наставник, скромная девушка, поощряющий старший брат и спортивный спортсмен, желающий вашего совершенства.

В мире Synduality вы встретите других игроков, но по моему опыту большинство из них не стремятся вас убить и отобрать имущество. Встречи с другими игроками чаще всего сопровождаются осторожностью, наведением оружия друг на друга, пока один из вас не использует жест приветствия. Другой отвечает тем же, и оба продолжают свой путь. Это напряженные моменты, и в игре-экстракции так и должно быть, ведь вы никогда не застрахованы от потери всего без страховки. Концепция общего выживания создает осторожное товарищество, но всегда есть риск, что кто-то заметит ваш блестящий дробовик и захочет взять его без труда.

Каждую миссию в игре вам предстоит принимать множество интересных решений. Насколько далеко вы готовы уйти от лифтов, которые поднимают и опускают из безопасного подземелья? Какие материалы будете собирать для базы и насколько высок риск их получения? Сколько боеприпасов возьмете с собой? Какой мех выберете? Будете ли делать ставку на грузоподъемность или защиту? Каждое из этих решений имеет значение, и вы можете пожалеть о своих словах и поступках, когда останетесь с минимальным здоровьем без ремонтных комплектов вдали от лифта в мире, где все стремится вас уничтожить.

Пока что Synduality заключает в себе такой игровой цикл, повторяющийся снова и снова, но он достаточно увлекательный, с элементами строительства базы и «одевания», в которые я еще не погрузился глубоко. Менее захватывающими кажутся микротранзакции и боевой пропуск (мы живем в аду!), которые могут значительно ускорить процесс получения лучших мехов, хотя эта игра не является бесплатной. У меня почти ничего нет в бесплатной части пропуска, что обычная проблема, но мне нужно будет поиграть больше, чтобы понять, как эти системы влияют на общий прогресс без денег. Я сомневаюсь, что у меня были бы все те замечательные вещи, что заменили мои потери, если бы не этот боевой пропуск.

Пока я наслаждаюсь Synduality, хотя еще не разблокировал однопользовательские миссии или вторую карту. Как только я погружусь в них, расширю базу и просто сделаю больше, я смогу лучше понять, каково место Synduality в целом. До тех пор я буду выходить в мир, стараясь не погибнуть слишком часто. Купите страховку, дети. Это обман, но она может спасти вам жизнь — или хотя бы ваш мех.

Источник: IGN