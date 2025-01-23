Возможно, MMO по вселенной Horizon всё-таки не отменят

Отмена проектов компании NCSoft

Недавно южнокорейский сайт MTN News сообщил, что издатель NCSoft отменил несколько проектов, известных под кодовыми именами H, J и Pantera. Несмотря на то, что в оригинальном сообщении не было упоминания об Horizon MMO, было указано, что Project H является неанонсированным проектом. Однако, репортер MTN News, Со Джонггыун, недавно заявил, что Project H не имеет отношения к Horizon.

Отсутствие связи между Project H и Horizon

Подтверждение этого факта поступило через сообщение в корейском геймерском сообществе Ruliweb. Один из пользователей связался с репортером для уточнения, не является ли Project H Horizon MMO от NCSoft. Реклама

В переводе письма Со Джонгкыун отметил: «Упомянутый мною ‘H’ не имеет никакого отношения к Horizon».

В первоначальном отчете сообщалось, что команда разработчиков Project H состояла из бывших сотрудников Entryv. Однако жанр игры и размер команды разработки неизвестны. Сообщается, что некоторые разработчики покинули NCSoft, а те, кто остался, будут переведены на другие проекты.

Партнерство Sony Interactive Entertainment и NCSoft

В 2023 году Sony Interactive Entertainment и NCSoft объявили о заключении стратегического партнерства. Хотя подтверждения пока нет, некоторые признаки указывают на то, что корейская компания разрабатывает Horizon MMO.

Президент и генеральный директор NCSoft, Ким Тэкжин, при объявлении партнерства заявил: «Это партнерство с SIE является началом наших усилий по созданию различных синергий, используя основные компетенции, технологические возможности и опыт обеих компаний». Он добавил: «Мы предоставим новую и увлекательную повседневную реальность нашей аудитории, выходя за рамки жанров и регионов».

Хотя Horizon MMO пока в безопасности, неудивительно, что люди подумали о его отмене. В последнее время Sony закрыла проекты живого сервиса от Bend Studio и Bluepoint Games. Инсайдер индустрии Джефф Грабб сообщил, что компания пересматривает каждый свой проект в студиях.

(Источник: Reddit)