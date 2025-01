Google позволит управлять Chromebook с помощью лица

Google анонсирует множество новых функций ChromeOS, ориентированных на образовательные и доступностные потребности. Одной из наиболее ярких новинок представляется возможность управлять компьютером при помощи движений головы и мимики. Эта функция особенно полезна для людей с ограниченными двигательными возможностями. Хотя о ней впервые было объявлено в начале декабря, теперь она доступна большему числу пользователей с совместимыми устройствами Chromebook, для которых Google рекомендует использовать минимум 8 ГБ оперативной памяти.

Это не первый опыт Google в использовании лица в качестве курсора. Ранее компания разработала открытый инструмент на основе искусственного интеллекта для ассистивных технологий Windows-игр под названием Project Gameface. Этот проект был также анонсирован для Android. Пример работы технологии можно увидеть в видео от Google, где демонстрирует её использование инженер-программист Аманда Лин Дитц, участвовавшая в разработке. Реклама

Кроме того, Google готовит масштабный анонс новых устройств Chromebook на 2025 год, собираясь представить более 20 новых моделей в линейках стандартных Chromebook и Chromebook Plus. Это количество может показаться завышенным, так как Google учитывает Samsung Galaxy Chromebook Plus, выпущенный в октябре, и недавно анонсированный 14-дюймовый Lenovo Chromebook Plus 2-в-1.

Для образовательной сферы Google предлагает новый набор функций ChromeOS под названием Class Tools, позволяющий учителям управлять экранами учеников в реальном времени. Обменявшись кодом подключения, преподаватели смогут отправлять ученикам контент прямо на их экраны Chromebook, включать живые субтитры или переводы, удалённо просматривать экраны и делиться работами учеников с классом.

В дополнение к этим инструментам взаимодействия, Google Classroom получает интеграцию с Figma’s FigJam, что позволит учителям предоставлять студентам виртуальные доски для мозговых штурмов и групповой работы. Возможно, сочетание FigJam и возможности учителя следить за экранами студентов выявит, кто из них действительно делает основную работу в группе.

Источник: TheVerge