После запуска Kingdom Come: Deliverance 2 игроки смогут бесплатно обновлять игру и стричь волосы

Warhorse Studios выпустила новую дорожную карту с планами по обновлениям Kingdom Come: Deliverance 2. Детали содержания включают бесплатные обновления и дополнительные сведения о трех будущих дополнениях.

Разработчики из Warhorse Studios представили план по выпуску контента после релиза игры Kingdom Come: Deliverance 2. В течение года ожидается выход четырех обновлений. Первое обновление запланировано на весну и будет включать в себя несколько бесплатных функций. Для тех, кто ищет испытаний, появится новый «Хардкорный режим». Также игроки смогут участвовать в скачках, чтобы улучшить навыки верховой езды, и посетить цирюльников для изменения внешности главного героя Генри. Реклама

Остальные три обновления будут включать платные дополнения, доступные в составе «Золотого издания» игры. Летом будет добавлена новая миссия «Смертные штрихи», где необходимо будет раскрыть тайны загадочного художника.

Осенью состоится выход дополнения «Наследие кузни», в котором история Генри и его становление в роли подмастерья кузнеца получат больше внимания.

Зимнее обновление «Тайны Церкви» позволит исследовать монастырь Седлец в тайной миссии. Эти дополнения будут сопровождаться бесплатными обновлениями, улучшающими игровой опыт.

Kingdom Come: Deliverance 2 станет доступна для платформ PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S 4 февраля. Предзаказ уже открыт, и те, кто решит приобрести игру заранее, получат бонусные предметы «Львиный герб».

Источник: TechRadar