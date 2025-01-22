Обзор: Практический взгляд на Asus Vivobook Pro 15 OLED (2024)

Обновленная версия Asus Vivobook Pro 15 в этом году демонстрирует, что времена, когда за мощную мобильную станцию приходилось платить более 2000 фунтов стерлингов, ушли в прошлое. Этот ноутбук весом 1,8 кг оснащен передовым процессором Intel Core Ultra 9 185H и графикой GeForce RTX 4060. Вместе с программным обеспечением Nvidia Studio он готов к работе с рядом профессиональных приложений.

Компания Asus явно нацелена на дизайнеров, встроив в верхний левый угол тачпада специальное колесико. Если у вас хватит ловкости, чтобы использовать его в пределах диаметра 3 см, вы сможете ускоренно перемещаться по временной шкале в Premiere Pro, регулировать размер кисти в Photoshop и изменять размер шрифтов в PowerPoint. Это не заменит аппаратное колесико, но может сэкономить время в дороге. Реклама

OLED-дисплей с валидацией Pantone является еще одним плюсом. Он не только невероятно четкий благодаря разрешению 2880 x 1620 пикселей при диагонали в 15,6 дюйма, но также поставляется с настройками для sRGB, DCI-P3 и Display P3. Либо можно использовать его родную цветовую гамму, которая охватывает 99% пространства DCI-P3 и воспроизводит цвета с почти идеальной точностью. В режиме SDR он достиг уровня яркости 387 кд/м², а благодаря сертификации VESA DisplayHDR True Black 600 фильмы выглядят потрясающе.

Ноутбук оснащен хорошей парой динамиков с четкой передачей вокала. Качество распространяется и на 1440p веб-камеру. Если звук записи окажется не таким ясным, как ожидалось, можно отключить все улучшения ИИ в приложении MyAsus.

В этом же приложении можно найти и настройки цветовой гаммы, а также управлять режимами работы вентилятора. Нет смысла покупать такой мощный ноутбук и не использовать режим Performance для вентиляторов: они становятся громче, но обеспечивают значительно более высокую частоту кадров в играх.

Наш тестовый образец имел процессор Core 7 Ultra, но в продажу поступят модели с Core Ultra 9 185H. При мощности 125 Вт для процессора и графики он никогда не будет казаться медленным. Шасси, по современным меркам, толстое, что позволяет разместить массивный радиатор и вентиляторы, но это влияет на время работы от батареи. Оно составило 8 часов 19 минут в тесте на воспроизведение видео и снизилось до 5 часов 59 минут в офисных приложениях. Придется носить с собой массивный блок питания на 200 Вт.

С правой стороны шасси расположены разъемы, включая Thunderbolt 4, USB-C и USB-A, а также Ethernet, аудиоразъем и выход HDMI 2.1. Один порт USB-A и считыватель SD-карт находятся слева.

С клавиатурой с четким нажатием и цифровым блоком этот ноутбук будет полезен для множества пользователей. Писатели, геймеры, дизайнеры и видео редакторы могут быть заинтересованы в его приобретении.

Вы ощутите его размер и вес во время путешествий, но иногда нужна именно мощная машина. А именно такой и является Asus Vivobook Pro 15 OLED.

Источник: TechRadar