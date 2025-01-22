Практический обзор монитора BenQ PD2706U

Если вы графический дизайнер и ваш бюджет ограничен, но Eizo для вас не по карману, то монитор BenQ PD2706U станет отличным выбором по нескольким важным причинам.

Во-первых, речь идет о 27-дюймовом экране с разрешением 4K, что обеспечивает невероятную детализацию изображения. Реклама

В отличие от модели Eizo ColorEdge CG2700X, этот монитор использует 8-битную панель с кадровой адаптацией (FRC), что позволяет воспроизвести до 1,07 миллиарда цветов. Если вас устраивает работать в цветовых пространствах sRGB, Display P3 и DCI-P3, вы можете быть уверены в их точности. Например, в режиме sRGB охват составляет 98% при объеме 100%, а в режиме DCI-P3 – 92% без лишней насыщенности. Максимальное отклонение Delta E составляет 1.81, что гарантирует, что ваши глаза видят истинные цвета.

BenQ PD2706U оснащен удобным проводным переключателем Hotkey Puck, который облегчает переход между предустановками, а с помощью специального колеса можно быстро сменять опции. В меню отображения доступен режим двойного экрана, позволяющий работать в разных цветовых пространствах одновременно. Меню дисплея представляет собой богатый набор опций для настройки цвета. Приобретаюй калибратор, вы сможете настроить монитор идеально под свои нужды.

Экран имеет привлекательный дизайн с тонкими рамками, регулировкой высоты на 150 мм и наклоном на 30 градусов назад. Однако поворот ограничен на 20 градусов в каждую сторону. Отсутствуют порты RJ45 и веб-камера, но это компенсируется богатым выбором других портов: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и USB-C с мощностью до 90 Вт. Также доступен набор USB-портов на правой стороне и задней панели. Встроенные динамики подходят для прослушивания музыки, но не впечатляют качеством звука.

Если при использовании этого монитора яркость кажется недостаточной (он обещает 350 нит, а мы измерили 348 нит), обратите внимание на функцию равномерности в меню. Она улучшает равномерность освещения по всей площади экрана, но снижает максимальную яркость примерно до 180 нит. Мы считаем, что это не оправдывает потерю яркости.

Хотя BenQ PD2706U не может соперничать с Eizo FlexScan CG2700X по всем цветовым параметрам и предлагает меньшую гарантию (покрытие возвращения и восстановления составляют три года), это всё же достойный выбор для тех, кто располагает бюджетом в 400 фунтов и намерен использовать его возможности по переключению цветовых профилей.

Источник: TechRadar