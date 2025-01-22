Обзор: практический опыт с AOC 27B3CA2

Мы ожидали протестировать монитор AOC 27B3CF2 в этом обзоре, так как его цена аналогична 27B3CA2, и они идентичны за исключением одной детали: подставки. Модель с окончанием A2 оснащена легкой пластиковой подставкой, удерживающей монитор в фиксированном положении, приблизительно на 110 мм выше стола. В свою очередь, модель F2 позволяет регулировать высоту на 110 мм.

Оба монитора предлагают привлекательную возможность приобрести 27-дюймовый монитор с функцией USB-C за примерно 150 фунтов стерлингов. Чтобы достичь такой цены, компании AOC пришлось пойти на некоторые компромиссы. Начнем с характеристик: вы получаете всего два порта USB-A (5 Гбит/с) и немного дополнительных опций, если не считать 3.5 мм разъем для наушников. Кроме этого, на задней панели расположен только HDMI-порт. Реклама

Вам также не придется рассчитывать на дополнительные функции, такие как поворотная подставка, но благодаря весу в 4.4 кг, монитор легко маневрировать и перемещать по офису. Впрочем, предусмотрена возможность наклона от 5° вперед до 23° назад.

Этот монитор имеет разрешение Full HD вместо 1440p. Как и у всех его 27-дюймовых конкурентов с Full HD, качество текстов несколько снижается, и недостаточно места для мелких деталей, что делает его менее удобным для пользователей, предпочитающих работать с двумя документами одновременно, особенно если один из них — насыщенная деталями таблица. Однако белые цвета выглядят достойно, поэтому монитор пригоден для выполнения повседневных задач, а благодаря мощной USB-C в 65 Вт его можно использовать в офисах, где сотрудники используют собственные ноутбуки.

Не стоит ожидать насыщенной цветовой палитры; в сравнении с Acer Vero B277 Ebmiprzxv, последний явно выигрышный. Тем не менее, монитор покрывает 92% цветовой гаммы sRGB, а средняя Delta E составляет 1.35, что говорит о приемлемой точности цветопередачи. Единственные недостатки обнаружились в равномерности яркости и контрастности: из 24 тестируемых зон DisplayCal одобрил только одну.

В завершение хотелось бы сказать что-либо положительное о качестве встроенных динамиков или меню, но, увы, нет. Звук в песне Sting “Englishman in New York” напоминает телефонную связь из 70-х, а меню AOC выглядит устаревшим на фоне конкурентов. Оно становится удобным после привыкания, но на освоение уйдет время.

Таким образом, единственной причиной, чтобы приобрести этот монитор, остается необходимость в USB-C стыковке при ограниченном бюджете в 150 фунтов. И в этом случае мы рекомендуем рассмотреть модель 27B3CF2 с регулируемой подставкой.

Источник: TechRadar