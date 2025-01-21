Разработчик Vampire Survivors, Poncle, о трудностях экранизации: ‘У игры нет сюжета’

Разработчик игры Vampire Survivors, компания Poncle, поделился сложностями, связанными с адаптацией игры. Изначально анонсированная как анимационный сериал, адаптация теперь выглядит как фильм. Основная сложность в том, что «у игры нет сюжета».

Poncle сообщили, что продолжают сотрудничество со Story Kitchen над фильмом в реальном времени, о чем было объявлено на платформе Steam. Несмотря на сложности, связанные с превращением простого экшена, в котором игрокам необходимо сражаться с ордами врагов, в киноформат, компания готова принять этот вызов. Реклама

«Как было отмечено в прошлом году, вместо того чтобы просто производить что-то ради производства, мы предпочли дождаться подходящих партнеров. Это важно, поскольку для создания чего-либо отличного от видеоигры из Vampire Survivors нужны оригинальные идеи, креативность и нестандартное понимание игры», — заявил представитель Poncle.

«Получить этот тройственный коктейль на 100% правильно — задача не из легких. Помните, что у игры нет сюжета. Никто не может предсказать, каким получится фильм, и именно это делает его создание таким увлекательным.»

Ирония ситуации не ускользнула от Poncle, когда было объявлено о адаптации. «Самое важное в Vampire Survivors — это история», — сказал представитель с сарказмом. Неизвестно, как именно будет выполнена адаптация, поэтому дата выхода пока не назначена.

Vampire Survivors — это динамичная и остросюжетная игра в жанре готического ужаса с элементами rogue-lite. В ней игроки могут быстро развиваться, противостоя сотням бросающихся на них монстров. Став одним из самых неожиданных хитов последних лет, она из небольшой инди-игры на Steam выросла в популярности.

Компания Poncle вскоре добавила новые уровни и контент, в результате чего в игре теперь доступно 50 игровых персонажей и 80 видов оружия. Кроме того, вышли два крупных дополнения и DLC «Ode to Castlevania».

Vampire Survivors получила оценку 8 из 10 на сайте IGN. «Если вы ищете игру, в которую можно играть, пока слушаете подкасты, это то, что вам нужно. Vampire Survivors на первый взгляд кажется простой игрой, но в действительности это невероятно глубокий опыт, который затягивает — несмотря на периодические моменты затишья, когда игрок приспосабливается к её механикам», — отмечается в обзоре.

Источник: IGN