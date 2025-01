Sony стремится избежать провалов: отменены две неанонсированные онлайн-игры на PlayStation

Sony отменила два неопубликованных игры в жанре live-service

Это было подтверждено представителем компании.

Игры разрабатывались в студиях Bend Studio и Bluepoint Games.

Sony решила отменить два неанонсированных проекта в жанре live-service. Согласно информации от Bloomberg, представитель компании сообщил, что отмена произошла «после недавнего пересмотра». Разработка велась в двух студиях PlayStation: Bend Studio и Bluepoint Games.

Bend Studio известна созданием эксклюзивов для PlayStation, таких как игра Days Gone. Bluepoint Games обычно занимается полным ремастером или ремейком, например, выпуском Demon’s Souls для PlayStation 5 и Shadow of the Colossus для PlayStation 4.

Несмотря на отмену игр, обе студии продолжат свою деятельность. «Bend и Bluepoint — высококвалифицированные команды, которые ценятся в семье PlayStation Studios», добавил представитель. «Мы активно сотрудничаем с каждой студией для определения их будущих проектов.»

Sony указала, что стремится минимизировать влияние на бизнес, хотя пока не ясно, будут ли сокращения рабочих мест. Сообщается, что Bluepoint Games работала над проектом по мотивам God of War в стиле live-service, который напоминал бы игру The Last of Us Online, отмененную в декабре 2023 года.

Эти два неанонсированных проекта были частью более широкой стратегии Sony по инвестированию в игры live-service, которые могут приносить постоянный доход и поддерживать интерес игроков годами благодаря регулярным обновлениям. Однако насыщенность рынка делает выпуск новой игры в этом жанре очень рискованным предприятием.

В прошлом году Sony выпустила Helldivers 2, которая показала хорошие продажи и стала удачным примером успешного live-service проекта. В то же время, игра Concord столкнулась с трудностями, ее остановили после провальных продаж всего через две недели после запуска. По-видимому, отмена последних проектов является попыткой предотвратить подобные неудачи в будущем.

Источник: TechRadar