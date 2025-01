Возможно, огромные портативные игровые устройства — это будущее.

Если вам казался большим Steam Deck, не говоря уже об Acer Nitro Blaze 11, обратите внимание на это «чудовище Франкенштейна» среди портативных ПК, которое я собрал. Это предсерийная версия будущего планшета Asus ROG Flow Z13 в сочетании с закрепляемым мобильным контроллером GameSir G8 Plus; благодаря процессору AMD Strix Halo в Z13 это, возможно, самое мощное портативное игровое устройство, которое вы сможете использовать. Конечно, до тех пор, пока ваши руки не устанут от его веса.

Это откровенно абсурдно, но мне это нравится, и я начинаю думать, что большие экраны — это будущее.

13 дюймов экрана в руках — это, возможно, выглядит нелепо, но это потрясающе.

Я не первый, кто попробовал этот странный эксперимент, идею я нашел у пользователей Reddit, которые сделали нечто подобное с более ранней версией того же планшета. Но попробовав сам, я начинаю переосмысливать, каким может быть будущее портативных игровых устройств. По сообщениям, в недавно анонсированной Nintendo Switch 2 экран растянулся до восьми дюймов, а в Acer это число увеличилось до 11; может быть, портативность не так важна как поток пикселей прямо в глаза?

Однако, давайте сразу определимся: вы, вероятно, не должны соединять этот конкретный контроллер и планшет так, как это сделал я. Z13 не предназначен для закрепления пары контроллеров, и мне пришлось чрезмерно растянуть GameSir G8 Plus, чтобы он подошел — он не рассчитан на что-то большее, чем iPad Mini, и чрезмерно растянутые пружины могут резко закрыться, если вы случайно вытащите геймпад во время использования. Однажды это случилось со мной, к счастью, не задело пальцы, но это был близкий риск. Будьте осторожны.

Почему я рискую своими руками, которые легко получить ушиб, с такой установкой? Когда я заполучил Acer Nitro Blaze 11 на CES и сравнил его со Steam Deck, у меня возникло двоякое ощущение. Ангел на плече говорил: «Это слишком большое и, честно говоря, немного странное», в то время как дьявол на другом плече думал: «Да! Посадите меня на диван, как я всегда делаю со Steam Deck, и позвольте обжечь свои сетчатки так много экрана, как я могу удержать!»

После того, как некоторые из вас в комментариях согласились с моей жаждой больших экранов, я понял, что ROG Flow Z13, который я носил на выставке, может удовлетворить моё желание.

Helldivers 2 уверенно работает при 50 кадрах в секунду на разрешении 2.5K — у меня на коленях.

Это явно не обзор — ведь Flow Z13 это предсерийная версия, — но AMD Ryzen AI Max Plus 395 “Strix Halo” с 40 графическими ядрами значительно превосходит нынешние портативные игровые устройства. Я смог играть в Helldivers 2 и Indiana Jones and the Great Circle с низкими и средними настройками на родном разрешении 2560 на 1600 и легко поддерживать 50+ и 60+ кадров в секунду соответственно. Можно ли сделать это с ноутбуком? Конечно! Но я сделал это с компьютером, зажатым между половинами геймпада.

Я много играю в Helldivers 2 на Steam Deck, и это, конечно, возможно, но вы должны не обращать внимания на то, что эта игра выглядит как что-то из эпохи PlayStation 3. На Z13 она «поет» — по крайней мере, пока батарея не начнет предупреждать о низком заряде. Я не мог сесть слишком далеко от розетки, поскольку заряд Z13 падал с 100% до 10% за 90 минут. Но, честно говоря, это не ужасный результат по сравнению с оригинальным Steam Deck, и возможно уменьшение разрешения до более скромного 1920 на 1200 или снижение TDP чипа может помочь.

Раздвигаем границы того, что можно считать «портативным» и «ручным».

Наибольшим сюрпризом для меня стало то, насколько комфортно я чувствовал себя, используя Windows на этом «портативном» устройстве. Большой экран делает цели для касания в Windows 11 вполне удобными. Впервые в области портативных ПК я не сразу подумал: «Этому устройству срочно нужен SteamOS или Bazzite.» В этом формате я могу жить с Windows, особенно учитывая, что планшет, который также служит ноутбуком и портативным устройством — это интригующая тройная угроза. (В настоящее время это что-то, что пытается сделать только OneXPlayer с их причудливой линейкой X1.)

Что касается портативности, ну… эта комбинация определенно на любителя, ведь по моим измерениям она весит 3,6 фунта, что на 1,3 фунта тяжелее, чем громоздкий Blaze 11 от Acer и на целых 2,2 фунта тяжелее, чем Steam Deck. Это как держать два Steam Deck и Nintendo Switch с Joy-Con в одной упаковке.

Не стоит и мечтать о том, чтобы играть таким образом в постели, если только вы не намерены погрузиться в сон через сотрясение, если тяжелый планшет выскользнет из его контроллера. Вам даже не нужна гравитация, чтобы планшет начал соскальзывать, так как чрезмерно растянутые контроллеры GameSir могут смещаться и поворачиваться вокруг боковых рельсов Z13 во время использования.

Подставка может быть полезной для любого большегабаритного портативного устройства, даже без отсоединяемых контроллеров, так как она помогает распределять нагрузку.

Массивная и крепкая подставка на Z13 значительно облегчает всю эту тяжесть, позволяя укрепить его на коленях или на столе для поддержки. Но если вы планируете взять это устройство куда-то кроме дивана, закрепляющие контроллеры не совсем удобны; вам придётся решить, включает ли ваше представление о «портативности» процесс монтажа и демонтажа каждый раз, когда вы меняете местоположение.

Не удивительно. То, что предназначено этому планшету, лучше, чем переделывать его в портативное устройство. Но тогда вы теряете его удобство использования на диване.

Я признаю, что несмотря на то, как весело было попробовать использовать Z13 таким образом, гораздо больше смысла оставлять планшет на столе и играть с традиционным контроллером. GameSir не предназначен для удержания такого веса, и после нескольких часов непрерывной игры у меня болели руки, что вряд ли случилось бы с более крупным контроллером, специально созданным для такой установки.

Но этот нелепый эксперимент показал мне, что в большегабаритных портативных устройствах определенно есть что-то. Возможно, Acer’s Blaze 11 станет первой ступенькой к более широкой тенденции «домашних» портативных устройств, рынка, где Sony’s PlayStation Portal уже нашла свою нишу. Если когда-нибудь Asus выпустит настоящие контроллерные добавки для своего Z13, размеренные и сбалансированные для его веса, возможно, компания даже сможет продавать его как 13-дюймовый портативный игровой ПК.

Раньше я думал, что Switch или Steam Deck — идеальные размеры, но после этого крупногабаритного эксперимента и узнавания, что Switch 2 также будет больше, чем раньше, я спокойно могу сказать, что идеального размера для этих устройств не существует. Я с нетерпением жду появления портативных устройств всех размеров, даже если они будут огромными.

Источник: TheVerge