Крупные IT-компании смогут погасить штрафы 2024 года в $8 млрд менее чем за три недели.

Компании из сферы больших технологий за 2024 год накопили штрафы на сумму более 8,2 миллиарда долларов за нарушение норм конфиденциальности и антимонопольных правил. Им потребовалось всего 16 дней, чтобы рассчитаться с этой суммой.

Такие впечатляющие данные приводит швейцарская компания Proton, специализирующаяся на обеспечении конфиденциальности. Она сравнила доступные средства свободного оборота у крупных компаний — Google, Apple, Amazon, Microsoft и Meta — с величиной наложенных на них штрафов по всему миру в течение года.

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Результаты оказались ошеломляющими. В 2024 году штрафы для крупных IT-компаний стали самыми высокими в истории, превзойдя показатели 2023 и 2022 годов. Однако, несмотря на их величину, реальные последствия остаются минимальными. Как отмечает Proton, штрафы за нарушения конфиденциальности и конкуренции для таких компаний — это просто часть ведения бизнеса, учитывая, что их доходы часто превышают ВВП многих стран.

Наибольшее количество штрафов в 2024 году получила компания Google, сумма которых достигла 2,9 миллиарда долларов. Однако благодаря своему свободному денежному потоку, она может рассчитаться с этой суммой всего за три недели. Компании Apple потребуется менее недели, чтобы оплатить штрафы в размере 2,1 миллиарда долларов, а Microsoft — сумму в 1,6 миллиарда.

Материнская компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, могла бы рассчитаться с 1,42 миллиардами штрафов за две недели. Amazon, напротив, оказалась наименее затронута штрафами, сумма которых составила всего 57 миллионов долларов.

Эксперты, такие как Юргита Мисевичуте из Proton, подчеркивают необходимость изменений в законодательстве. Она отмечает, что одних штрафов недостаточно, и необходимо создать условия, при которых компании не будут допускать антиконкурентное поведение.

На протяжении 2024 года технологические гиганты подвергались штрафам в основном за нарушение конфиденциальности пользователей и антимонопольные действия. Например, Google получила самый крупный одиночный штраф в размере 2,5 миллиарда долларов в Европе за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Таким образом, несмотря на большие суммы штрафов, для крупных технологических компаний они остаются только каплей в море их общего денежных оборотов. Компания Proton призывает законодателей всего мира обеспечить справедливые условия на рынке для всех участников.

Источник: TechRadar