6 тиктокеров рассказывают, куда они отправятся, если приложение запретят

Больше четырех лет прошло с тех пор, как Дональд Трамп предпринял попытки изгнать TikTok из США. И вот, накануне его второго президентского срока, это может наконец случиться.

В апреле прошлого года президент Джо Байден подписал закон, инициировавший процесс вывода китайской компании ByteDance из американского бизнеса TikTok. Однако после принятия закона отношение к происходящему оставалось спокойным: на платформе всего лишь изредка мелькали шутки о возможном исчезновении приложения.

Однако, за последнюю неделю ситуация изменилась. Популярные создатели начали делиться ссылками на свои аккаунты в других соцсетях, пользователи создают нарезки самых вирусных моментов приложения и прощаются с «китайским шпионом», угрожая передать свои данные правительству Китая. Китайское приложение Xiaohongshu, известное как RedNote, на этой неделе возглавило топ App Store благодаря волне бывших пользователей TikTok, пытающихся воссоздать прежний опыт.

Для многих создателей это не первый раз, когда им приходится искать новые просторы: возможность охвата аудитории и вовлеченности постоянно меняются даже на самых стабильных платформах. И все же исчезновение крупной соцсети как TikTok — это новая угроза. Особенно для малых создателей, для которых TikTok стал чем-то вроде лотереи, давая шанс получить широкую аудиторию без тысяч подписчиков.

Пока не ясно, что произойдет с TikTok после 19 января. Я связался с создателями контента, чтобы узнать об их планах. (Ответы были отредактированы для ясности.)

Ноэль Йохансен, @astraeagoods (89K подписчиков)

«В разгар популярности, с декабря 2020 по январь 2022 года, около 70% моих продаж шли через TikTok. Сейчас максимум около 10%», — говорит Ноэль Йохансен, продающая свитшоты с надписями, аксессуары и наклейки. «TikTok давал огромный охват моим видео, в отличие от Instagram и Twitter. Я также обрела много друзей в артистическом сообществе на TikTok, и сложно перенести это общение на другие платформы».

Йохансен планирует сосредоточиться на продажах через Instagram и X, а также увеличивать аудиторию на Bluesky и Threads.

Кэй Пойер, @ladymisskay_ (704K подписчиков)

«Простота TikTok открыла путь многим потенциальным создателям», — говорит Кэй Пойер. «Сейчас мы видим, как многие выбирают либо отказаться от создания контента, либо вернуться на более сложные платформы, где сложнее набрать аудиторию и монетизировать».

Она планирует остаться там, где есть вовлеченность аудитории, в случае если TikTok станет недоступен.

«Я вижу рост подписчиков на моем Substack и наплывFollowers in Instagram and Twitter. I decided to make my podcast, Meat Bus, the flagship of my content. We’re launching video episodes next month on YouTube,» Poyer told The Verge.

Бетани Брукшир, @beebrookshire (18K подписчиков)

Бетани Брукшир, научный журналист и автор, делится видео о человеческой анатомии на TikTok, Bluesky, Instagram и YouTube. В разных соцсетях, по её словам, аудитория различается — например, на YouTube нелегко собирать аудиторию из-за негативных комментариев.

«Порой кажется, что единственный этичный способ создавать контент — это писать мелом на камне», — отмечает она. Тем не менее, чтобы информировать и просвещать, она считает необходимым быть там, где аудитория.

Ферма-убежище Вудстока, @woodstocksanctuary (117K подписчиков)

Ферма-убежище Вудстока в Нью-Йорке использует TikTok для общения с новой аудиторией — на Instagram их подписчики в основном уже знакомы с концепцией защиты животных. «TikTok позволяет нам достучаться до тех, кто даже не знает о существовании таких убежищ», — говорит Рики Хиггинс, координатор соцсетей.

При ограниченном штате сотрудников, ферма применяет стратегический подход к ведению соцсетей, и TikTok позволяет добиться наибольшего образовательного эффекта.

Анна Рангос, @honeywhippedfeta (15K подписчиков)

Анна Рангос, работающая в сфере соцсетей и создающая видеоконтент на тему технологий и культуры, не впервые сталкивается с необходимостью смены платформ. В прошлом, в индустрии секс-услуг, она узнала, насколько хрупким может быть количество подписчиков.

«Можно проснуться и узнать, что твой аккаунт удален, и нет никакой поддержки для его восстановления», — отмечает она. Из-за блокировок аккаунтов ей пришлось не раз пытаться восстановить аудиторию.

Теперь она обучает свой канал через собственный сайт и подписку на новости, а также остается активной на YouTube, Pinterest и Bluesky.

Аманда Чавира, @lost.birds.beads (10K подписчиков)

«Я нашла столько радости и единства на TikTok, в основном через Native TikTok», — говорит Аманда Чавира, создающая обучающие видео и контент о коренной культуре. Она намерена перенести часть своего контента на YouTube Shorts и следить за появлением новых платформ. Чавира решила отказаться от аккаунтов на Threads, Instagram и Facebook.

«Facebook стал невыносимым во время выборных циклов и пандемии», — считает она. Решение Meta ликвидировать программу проверки фактов стало последней каплей.

Источник: TheVerge