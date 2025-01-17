Скоро финал серии Nvidia RTX 4000: RTX 4070 разберут за считанные недели

Nvidia RTX 4070 может закончиться к концу месяца

Videocard RTX 4060 Ti и 4060 останутся в продаже только у производителей сторонних брендов до февраля.

Предположения могут быть обоснованы, так как запуск RTX 5070 намечен на февраль.

С анонсом новой серии Nvidia RTX 5000 на выставке CES 2025 внимание публики привлекла доступная модель RTX 5070. Nvidia утверждает, что она может соперничать с более дорогой RTX 4090 при использовании DLSS 4 и генерации кадров. Между тем, предшественник RTX 4070, вероятно, скоро исчезнет с рынка.

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По информации от VideoCardz, на форуме Board Channels появились сообщения о том, что RTX 4070 полностью распродадут к концу января. Похожие ожидания есть и для RTX 4060 Ti и 4060. Однако они будут доступны только у сторонних производителей в феврале.

Эти новости связаны с долгими обсуждениями по поводу сворачивания производства серии RTX 4000. Появление новинок в виде RTX 5080 и 5090 30 января и RTX 5070 в феврале подтверждает слухи. Такая ситуация происходила и до запуска серии RTX 4000, когда возник дефицит серии RTX 3000.

Стоит ли обновляться до RTX 5000?

Если слухи подтвердятся, у вас остался последний шанс приобрести RTX 4070. Если у вас старая модель RTX 2000 или 3000, переход на RTX 5070 может быть разумным решением благодаря новой технологии Multi Frame Generation, которая улучшает предыдущую версию с генерацией трех дополнительных AI-кадров. Это может значительно увеличить количество кадров в секунду.

Мы все еще ожидаем реальных тестов новых GPU, но с Multi Frame Generation их производительность, вероятно, будет впечатляющей, несмотря на потенциальное увеличение задержки ввода.

Как отмечалось ранее, владельцам серии RTX 2000 и 3000 недоступны все функции DLSS 3, как например генерация кадров, эксклюзивная для RTX 4000. Однако улучшенные возможности для трассировки лучей доступны для всех RTX, что особенно заметно в играх, таких как Cyberpunk 2077.

Неожиданно, Nvidia сделала DLSS 4 доступным для всех RTX, а не только для 5000-ой серии. Но владельцы RTX 2000 и 3000 все же будут лишены генерации кадров, в то время как серия RTX 4000 сможет создавать только один AI-кадр.

DLSS и генерация кадров становятся все более важными для игр с высокими графическими требованиями, позволяя менее мощным видеокартам демонстрировать производительность, ранее присущую только флагманам. RTX 5070 может стать лучшим по цене и производительности вариантом среди серии RTX 5000 благодаря своему сочетанию возможностей и стоимости.

Источник: TechRadar