В рамках самой дорогой подписки Samsung Care Plus теперь можно бесплатно заменить стекло.

Samsung улучшает условия для некоторых подписчиков своих расширенных планов гарантии, предлагая новое предложение: неограниченное количество ремонтных работ по замене стекла в тот же день без дополнительных затрат. Ранее замена разбитого экрана стоила подписчикам $29, и те, кто находится на более дешевом плане Care Plus, продолжат платить эту сумму. Однако если вы часто разбиваете экраны и пользуетесь планом Care Plus Theft and Loss, то дополнительные расходы не предусмотрены.

Новая политика включает замену треснувшего стекла на внешних экранах телефона, задней панели, а также внутренние экраны на складных устройствах, как подтвердил представитель Samsung Дейл Хоган.

Это значительное улучшение, учитывая, что ремонт треснувшего внутреннего экрана в отсутствие расширенной гарантии может обойтись в сотни долларов. Уже одно такое исправление может окупить расходы на план Care Plus, хотя для обычных телефонов типа «моноблок» выгода может быть менее очевидной.

Samsung распределяет свои телефоны по категориям и устанавливает цены на ремонт в соответствии с ними. Можно платить ежемесячно за трехлетний срок или всю сумму сразу, но полис покроет только два года. Ежемесячная стоимость для устройства 4-го уровня, в которую входят такие модели, как Galaxy S24 Ultra или любые складные телефоны Samsung, составляет $18. Galaxy S24 Plus обойдется немного дешевле — $15 в месяц, а обычный S24 — $10.

Это не совсем дешевое предложение, и чтобы оправдать разницу в стоимости между Care Plus и Care Plus Theft and Loss, вам нужно будет достаточно часто разбивать экран. Двухлетний план Care Plus для Galaxy S24 Ultra обойдется в $259 при единовременной оплате; это на $90 меньше, чем план Care Plus Theft and Loss. Чтобы компенсировать разницу между двумя планами, потребуется три ремонта экрана.

Конечно, Theft and Loss включает множество других преимуществ, например, замену устройства за фиксированную плату, если оно пропадает. А если вас беспокоит внутренний экран вашего складного телефона, более дорогой план Care может значительно успокоить. В любом случае, подобное улучшение услуг — это тот вид инфляции, который нам нравится видеть.

Источник: TheVerge