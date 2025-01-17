Камео Киану Ривза в первом эпизоде второго сезона «Severance»: правда или миф?

Поклонники «Severance» уверены, что Киану Ривз появляется в первой серии второго сезона

Звезда фильмов «Матрица», «Джон Уик» и «Соник 3» предположительно озвучивает анимационного персонажа в шоу.

Apple отказывается комментировать, имеет ли Ривз неизвестную роль в их популярном сериале.

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Второй сезон сериала «Severance» наконец вышел, и после его дебюта на Apple TV Plus у зрителей осталось немало вопросов. Однако главный из них касается первого эпизода: неужели Киану Ривз совершил камео?

Да, вы правильно прочитали. Поклонники «Severance», включая меня, убеждены, что Ривз сделал незаявленное появление в первой серии второго сезона под названием ‘Привет, мисс Кобел’. Однако он не появляется лично, и его имя не указано в титрах популярного шоу от Apple, что затрудняет определение его возможного участия.

Но где и как, по слухам, Ривз может появиться в шоу? Эта часть статьи представляет собой спойлеры к первой серии второго сезона «Severance». Если вы еще не смотрели эпизод, отключитесь сейчас.

Если вы смотрели ‘Привет, мисс Кобел’, то в середине эпизода вы могли услышать очень знакомый голос. Предполагается, что именно успокаивающий голос Ривза звучит, когда команда по улучшению макроданных (MDR) садится, чтобы посмотреть анимационное видео ‘Lumon слушает’, специально подготовленное для них компанией Lumon Industries.

В этой анимационной видео-трансляции антропоморфная версия здания Lumon обсуждает изменения, которые зловещая биотехническая мегакорпорация внесла в рамках ‘Реформы Severance’. Это реализация программы, которая, как кажется, уделяет больше внимания благополучию сотрудников Lumon. В этом моменте одного из лучших новых эпизодов шоу на Apple TV Plus предполагается участие Ривза, озвучивающего здание Lumon. Многие зрители уверены, что узнают его отличительный голос.

Так это Ривз или нет? На данный момент я не могу подтвердить этого. Однако многие мои коллеги считают, что это правда, отмечая это в различных обсуждениях премьеры второго сезона на Reddit. Они уверены, что это Ривз, потому что никто другой не звучит так.

Существуют некоторые реальные доказательства того, что это может быть Ривз. Ранее сегодня на сайте Collider появилась статья с цитатами от создателя шоу Дэна Эриксона, которые, похоже, подтверждают, что Ривсу предлагали озвучить здание Lumon в первом эпизоде второго сезона.

Вот что сказал Эриксон, когда его спросили об этом: «Все, что я могу сказать, это то, что мы рассматривали нескольких людей для этой роли. Нам всегда хотелось, чтобы это был кто-то, с кем у людей складываются определенные ассоциации, но также, чтобы это было очень теплое присутствие. Здание Lumon должно звучать дружелюбно в контексте этого видео, и у этого голоса есть определенная дружелюбность и сердечность.»

Хотя Эриксон не отрицает это напрямую, он также не подтверждает, что Ривз действительно озвучил персонажа. Таким образом, утверждение статьи из Collider оказалось несколько недостоверным.

Пока я жду от Apple подтверждения или опровержения информации о возможной роли Ривза в новом сезоне сериала, предлагаю вам ознакомиться с моей рецензией на второй сезон «Severance» и обсудить вместе со мной предполагаемые теории, которые могли появиться после премьеры.

Источник: TechRadar