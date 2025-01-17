Глава TikTok делает комплименты Трампу накануне запрета в США.

В своем первом заявлении после того, как Верховный суд в воскресенье утвердил закон, который может запретить TikTok в США, генеральный директор TikTok Шоу Цзи Чжу не дал никаких намеков на будущее приложения в ближайшие дни. Вместо этого он воспользовался случаем, чтобы обратиться к избранному президенту Дональду Трампу.

«Я хочу поблагодарить президента Трампа за его готовность работать с нами для поиска решения, которое сохранит TikTok в США», — говорит Чжу в видео на платформе. «Мы благодарны и рады поддержке со стороны президента, который по-настоящему понимает нашу платформу — человек, который использовал TikTok для выражения своих мыслей и взглядов, связи с миром и собрал более 60 миллиардов просмотров своего контента».

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Обсуждая взгляды Трампа на TikTok, Чжу говорит с ним на одном языке. Ведь будущий президент известен тем, что уделяет внимание своим телевизионным рейтингам, и недавно заявил, что у него есть «теплое отношение» к TikTok, после того как увидел, как платформа сыграла роль в его кампании. Это самая публичная попытка TikTok найти общий язык с Трампом перед тем, как он займет Овальный кабинет в понедельник (через день после вступления запрета в силу), но Чжу уже посетил его в Мар-а-Лаго и планирует присутствовать на инаугурации, вместе с несколькими другими руководителями технологических компаний.

Трамп ранее заявил о своем намерении спасти TikTok, но не сообщил, как именно он это сделает. После решения Верховного суда в пятницу он призвал общественность «уважать его» и сказал: «Мое решение по TikTok будет принято в недалеком будущем, но мне нужно время, чтобы изучить ситуацию». Ранее в пятницу он сообщил, что обсудил TikTok с китайским президентом Си Цзиньпином, назвав разговор «очень хорошим».

Заявление Чжу намекает на то, что TikTok теперь считает обращение к Трампу наиболее перспективным путем для сохранения своего присутствия в США. Однако возможности Трампа несколько ограничены. Наиболее эффективным путем, если бы у него получилось, было бы заключение сделки, чтобы заставить ByteDance (с одобрения Китая) продать TikTok и соответствовать требованиям закона о передаче. В противном случае он мог бы поручить Министерству юстиции не внедрять запрет, возможно, через исполнительный указ, но это может не быть достаточным, чтобы успокоить такие компании, как Apple, Google и Oracle, что они не рискуют серьезными санкциями за продолжение предоставления услуг TikTok.

Пока что мы не знаем, как именно TikTok собирается справиться с надвигающимся запретом, который вступает в силу за день до вступления Трампа в должность. Согласно сообщениям, компания планирует прекратить свою работу в США в этом случае. «Будьте уверены, мы сделаем все возможное, чтобы наша платформа продолжала быть вашим онлайн-домом для безграничного творчества и открытий, а также источником вдохновения и радости на долгие годы вперёд», — говорит Чжу. «Продолжение следует».

Источник: TheVerge