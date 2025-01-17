Обзор Anker 335 (67 Вт): выгодное трёхпортовое зарядное устройство без излишеств

Обзор Anker 335 Charger (67W)

Anker 335 Charger (67W) — это зарядное устройство с тремя портами, которое обеспечивает быстрое зарядное устройство для ваших телефонов, планшетов, ноутбуков и других устройств.

Одной из особенностей, которая сразу понравилась в этом устройстве, является наличие кабеля USB-C to USB-C в комплекте. Это редкость для подобных зарядных устройств, и это добавляет дополнительную ценность продукту, который уже сам по себе недорогой — стоимость зарядного устройства составляет $35.99 / £36.99 (примерно AU$55), но часто его можно найти дешевле. Для тех, у кого есть только кабели USB-A to USB-C/Lightning, это станет приятным бонусом. Таким образом, если вы хотите получить качественное зарядное устройство за разумные деньги, Anker 335 Charger (67W) — хороший выбор.

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Кроме выгодной цены, это устройство демонстрирует достойные показатели производительности. Я протестировал его на зарядке Samsung Galaxy S24 FE и DualSense Wireless Controller через USB-C, и одновременно заряжал Soundcore Space One Pro через USB-A. Несмотря на одновременное использование всех трёх портов, телефон Samsung зарядился с 0% до 100% примерно за 80 минут — что соответствует уровню лучших зарядных устройств для iPhone и Android.

Важно отметить, что каждый порт USB-C может выдавать до 67W при зарядке одного устройства. Альтернативный USB-A может выдавать 22.5W. Однако при зарядке нескольких устройств USB-C порт 1 будет обеспечивать более высокую мощность, чем порт 2 — в частности, порт 1 выдаёт 42W, а порты 2 и USB-A — по 12W. Если вы планируете заряжать несколько мощных устройств, возможно, это устройство может оказаться недостаточно мощным. В таких случаях стоит рассмотреть устройства с большей общей мощностью, такие как Anker Prime 100W GaN Wall Charger.

Что касается дизайна, Anker 335 Charger (67W) обладает простой и эффективной конструкцией. В отличие от продуктов серии Prime, это не GaN зарядка, а значит, данный вариант не самый технологически продвинутый и компактный. При этом, за свою стоимость он имеет вполне приемлемые размеры. Складные вилки зарядного устройства также являются приятным дополнением, позволяющим носить его в кармане. А вот внешний вид зарядного устройства довольно простой — корпус имеет матовую черную отделку с логотипом Anker и тремя портами на верхней панели. Дополнительные цветовые опции могли бы добавить привлекательности, так как черный цвет немного скучен.

В целом, это надёжное зарядное устройство. Оно не предлагает революционных решений, не имеет ослепительного дизайна и высокой максимальной мощности, но предлагает надёжную зарядку через три разъёма, складной дизайн и комплектный кабель USB-C to USB-C за очень разумную цену. Если вам нужно недорогое зарядное устройство для нескольких устройств, это достойный вариант.

Источник: TechRadar