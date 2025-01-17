Пылающий взрыв Starship от SpaceX устроил зрелищное шоу, но вызвал задержки и изменения маршрутов авиарейсов.

Взрывы корабля SpaceX Starship, произошедшие вчера, вызвали падение обломков, которые, согласно видео, размещённым жителями, выглядели как метеоритный дождь или красочный фейерверк. Однако это также стало причиной задержек рейсов.

Видеозаписи последствий взрыва были распространены в социальных сетях и на месте, таком как Reddit. Часть из этих видео была снята на борту самолётов, пролетавших неподалёку. Многие рейсы были перенаправлены вокруг зоны падения обломков или задержаны до тех пор, пока все фрагменты не упали на землю.

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По данным Федерального управления гражданской авиации, авиакомпаниям пришлось «ненадолго замедлить и перенаправить самолёты вокруг района, где падали обломки космического аппарата», как сообщает Reuters.

Седьмой тестовый полет Starship был частично успешным: SpaceX смогла во второй раз успешно поймать ускоритель Super Heavy с помощью стартовой башни. Впервые для запуска использовался один из двигателей Raptor, который участвовал в предыдущем полете.

Этот запуск служил испытательной площадкой для переработанной системы тяги, усовершенствованного бортового компьютера и теплового щита аппарата. Хотя пока неизвестно, что именно привело к взрыву, SpaceX утверждает, что согласно «первоначальным данным», он мог быть вызван пожаром, возникшим в задней части корабля.

Компания заявляет, что «Starship летал в пределах назначенного коридора запуска» и «все уцелевшие части обломков упали бы в обозначенной зоне опасности». Падение обломков создавало яркое представление в вечернем небе над Карибским регионом, что было снято несколькими туристами, которые выглядели одновременно поражёнными и слегка встревоженными увиденным.

Прошлый раз SpaceX потеряла Starship во время третьего тестового полёта в марте. Хотя это был первый полёт, где Starship завершил полный подъём, в конце компания потеряла связь с кораблём перед ожидаемым его падением в Индийский океан.

Источник: TheVerge