Cash App оштрафован на 255 миллионов долларов в результате двух последовательных соглашений.

Cash App завершает неделю, столкнувшись с необходимостью выплатить 255 миллионов долларов через несколько урегулирований, связанных с защитой прав потребителей.

Block, компания, владеющая Cash App, согласилась в среду выплатить 80 миллионов долларов 48 штатам, которые оштрафовали её за нарушение законов, призванных предотвратить незаконную деятельность на платформе.

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Согласно пресс-релизу Конференции государственных банковских надзорных органов, «государственные регуляторы обнаружили, что Block не соблюдает определённые требования, что может привести к использованию её услуг для отмывания денег, финансирования терроризма или других противоправных действий».

Кроме того, Федеральное управление по защите прав потребителей договорилось в четверг с Block о выплате 120 миллионов долларов клиентам Cash App и ещё 55 миллионов долларов в фонд CFPB. По данным управления, слабые меры безопасности Cash App подвергали риску потребителей и создавали сложности для пользователей при решении проблем с мошенничеством на платформе. Cash App также обвиняется в введении потребителей в заблуждение относительно того, что банк, а не Cash App, несёт ответственность за урегулирование споров, а также в отсутствии «значимого и эффективного» обслуживания клиентов, что «оставляло сеть уязвимой для мошенников, обманывающих пользователей».

Регулирование приложений для перевода денег между физическими лицами, таких как Cash App, остаётся предметом постоянной борьбы. На этой неделе NetChoice и TechNet подали иск, оспаривая подход CFPB к этим платформам как к банкам, называя это «незаконным захватом власти». В декабре Google подала аналогичный иск.

Источник: TheVerge