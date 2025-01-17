Powerbeats Pro 2 от Beats замечены в официальной базе данных — готовьтесь к запуску.

Новые данные FCC подразумевают, что выпуск Powerbeats Pro 2 произойдет скоро

Поддержка Bluetooth LE для пользователей iOS и Android

Более тонкий и современный дизайн

Мы знаем, что Powerbeats Pro 2 существуют (после многочисленных утечек, которые появились в сентябре прошлого года), и почти уверены, что они будут выпущены в 2025 году. Однако теперь кажется, что выпуск близок, и возможно мы всего в нескольких неделях от их появления в продаже.

Как сообщает 91Mobiles, Apple подала регуляторные документы для своих новых наушников в несколько официальных инстанций. Это то, что Apple обычно делает перед началом продаж своих новых продуктов.

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Обычно из официальных документов можно извлечь интересные детали, и сопутствующая документация Powerbeats Pro 2 не является исключением.

Что мы знаем о Powerbeats Pro 2?

Согласно заявке в FCC США, Powerbeats Pro 2 могут работать с iOS и Android, поддерживают Bluetooth Low Energy, но не имеют возможности одновременной передачи. Это может означать, что вы не сможете подключаться к нескольким устройствам одновременно.

Ранее нам удалось узнать несколько других деталей благодаря тизерам Apple о новых наушниках в конце 2024 года. Дизайн схож с текущей моделью, но изменился: более округлые формы и современный вид.

Основная часть стала значительно тоньше и кажется немного более угловатой. Тонкость — это хорошо, потому что это, вероятно, обеспечит больший комфорт и меньший вес. Исходя из деталей, найденных в коде iOS, мы ожидаем черные, бежевые, фиолетовые и оранжевые цветовые варианты.

Ожидается улучшенное качество звука и время автономной работы, а также активное шумоподавление и пространственное аудио. Множество слухов также предполагают добавление некоторых функций отслеживания здоровья и, возможно, интеграцию с приложением Здоровье от Apple на iPhone.

Источник: TechRadar