Верховный суд подтвердил закон о запрете TikTok.

Верховный суд признал конституционным закон, который требует исключения TikTok из США, если китайская компания ByteDance не продаст его. Это решение оказалось конкретно применимо к самой компании.

«Несомненно, более чем для 170 миллионов американцев TikTok является уникальной и обширной платформой для выражения, взаимодействия и общения», — говорится в совместном заключении суда, не приписываемом конкретному судье. «Однако Конгресс постановил, что продажа необходима для урегулирования национальных угроз безопасности, связанных с практиками сбора данных TikTok и его отношениями с иностранным противником».

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Это решение означает, что TikTok по-прежнему может быть запрещен в США 19 января, если президент Джо Байден не продлит срок или ByteDance не продаст компанию вовремя. Администрация Байдена кажется склонной отложить выполнение закона, оставив это следующей администрации, когда Трамп вступит в должность в понедельник, хотя даже эти обещания могут не уберечь от риска провайдеров, таких как Apple, Google и Oracle, если они решат не соблюдать закон и продолжать обслуживать TikTok после вступления запрета в силу.

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что постарается спасти приложение, хотя неясно, каким образом — а вступает он в должность лишь на день позже установленного срока продажи. Приложение не исчезнет с телефонов пользователей, но, согласно отчетам, TikTok планирует прекратить работу, если запрет будет утвержден.

Судьи предупреждают, что их решение следует рассматривать в «узком контексте», так как дело касается «новых технологий с трансформирующими возможностями». Они подчеркивают, что, хотя сбор данных компаниями является обычным делом, «масштабы TikTok и его уязвимость к контролю со стороны иностранных противников, вместе с огромными объемами собираемых платформой чувствительных данных, обосновывают особое отношение для решения национальных вопросов безопасности. Закон, который бы касался любой другой стороны, потребовал бы отдельного изучения и других факторов».

Судьи определили, что закон, применимый к TikTok, является «нейтральным по содержанию» и «оправданным такими же нейтральными по содержанию доводами», ссылаясь на опасения правительства по поводу предполагаемой вероятности сбора Китаем значительного объема данных об американцах через приложение. Они пришли к выводу, что закон не должен соответствовать высочайшему уровню проверки Первой поправки, и что применительно к TikTok он соответствует промежуточному уровню проверки, так как закон способствует «важным государственным интересам, не связанным с подавлением свободы выражения», и не слишком ограничивает свободу слова больше, чем это необходимо для достижения цели.

Дело сводилось к противоречию между свободой выражения и вопросами национальной безопасности. Судьи заслушали устные выступления по этому делу в прошлую пятницу, где адвокаты TikTok и группа создателей на платформе объясняли, почему они считают, что закон нарушает Первую поправку. Правительство США защищало закон, который был с большим перевесом принят Конгрессом и подписан Байденом, как важный для национальной безопасности.

Эта история продолжает развиваться.