Биткоин напряжённо ждёт инаугурации Трампа

Предстоящая инаугурация нового президента США, Дональда Трампа, вызвала ажиотаж в мире криптовалют. Цена биткоина держится выше отметки в 100 000 долларов, а такие альткоины, как SOL, ADA, LINK, XRP и LTC демонстрируют рост. Это указывает на то, что криптовалюты становятся не только элементом стратегического резерва, но и политическим приоритетом. Ходят слухи, что Трамп может объявить криптовалюту приоритетной темой своей политики.

Эфириум также привлекает внимание. Блокчейн-адрес, связанный с проектом Дональда Трампа World Liberty Finance (WLF), приобрел эфириум на сумму почти 10 миллионов долларов, по данным Arkham Intelligence. Что касается блокчейн-платформы первого уровня Near Protocol, то её токен NEAR демонстрирует уверенный рост: соотношение застейканных и незастейканных NEAR увеличивается, что создаёт благоприятные условия для роста, согласно аналитическим данным Flipside.

В целом, перспективы для криптовалютного рынка выглядят обнадеживающими, что особенно стало заметно после публикации отчета о потребительских ценах США, который уменьшил опасения по поводу инфляции. Это позволило трейдерам сосредоточиться на инаугурации Трампа. Анализ, предоставленный 21Shares, показывает, что у биткоина есть ещё значительный потенциал для роста.

Однако стоит учесть возможное снижение цен в случае, если значительное заявление не будет сделано в первый же день Трампа на посту президента.

По словам аналитика Валентина Фурнье из BRN, макроэкономическая ситуация поддерживает текущие тенденции: уровень безработицы снижается, инфляция показывает признаки ослабления, а рынок находится на волне энтузиазма, вызванного инаугурацией Трампа. Мы остаёмся оптимистичными в прогнозах на первый квартал, хотя корректировка цен возможна, если новая администрация не предложит чёткого плана действий.

Важно отметить, что биткоин торгуется с дисконтом на Coinbase относительно Binance, что говорит о слабом спросе со стороны американских инвесторов. Кроме того, по данным Arkham Intelligence, крупный инвестор перевёл биткоин на сумму более 1 миллиарда долларов на Coinbase. Такие переводы обычно указывают на желание инвестора продать активы.

Сохраняйте бдительность в связи с возможным возвращением инфляционных опасений. Впервые с 2022 года индекс цен производителей в США превысил индекс потребительских цен.

Основные события в криптовалютном мире:

Криптовалюта:

17 января: слушания в Апелляционном суде округа Колумбия по делу KalshiEX LLC против CFTC, где CFTC пытается оспорить решение окружного суда в пользу Kalshi.

23 января: Первое решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по предложению NYSE Arca от 3 декабря разместить и торговать акциями Grayscale Solana Trust (GSOL) как биржевой фонд.

25 января: Первый срок для решений SEC по предложениям о четырёх новых спотовых ETF на солану.

4 февраля: отчёт о доходах MicroStrategy Inc. за четвертый квартал.

Макроэкономика:

17 января, 8:30 утра: публикация отчета о жилищном строительстве в США за декабрь от Бюро переписи населения США.

Голосования и обсуждения в сфере правления:

ApeChain проводит голосование за новую систему управления, в соответствии с которой 75% средств на блокчейне будут направлены в казначейство DAO.

Aave DAO обсуждает совместную стимулирующую программу с Polygon, которая потребует 3 миллиона долларов на улучшение ликвидности и внедрение Aave на блокчейн Polygon.

Разблокировки токенов:

17 января: разблокировка ApeCoin (APE) и QuantixAI (QAI).

18 января: разблокировка Ondo (ONDO).

21 января: разблокировка Fasttoken (FTN).

Запуски токенов:

17 января: Solv Protocol (SOLV) будет добавлен на Binance.

Криптовалютное сообщество внимательно следит за развитием ситуации, и пока перспективы остаются благоприятными, инвесторам стоит сохранять бдительность и быть готовыми к возможным колебаниям рынка.

Источник: CoinDesk