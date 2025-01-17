Crypto.com расширяет услуги в ЕС получением предварительной лицензии MiCA от MFSA

Как современные потребительские привычки трансформируют мировые платежные системы

Преобразование потребностей в платежах

Эволюция ожиданий потребителей изменяет сферу платежей во всем мире. От бесшовных покупок в магазинах до мгновенных трансграничных переводов — потребность в безопасных и удобных платежных решениях формирует новый подход бизнесов и финансовых учреждений к транзакциям. Но что это значит для будущего платежей и как организациям оставаться в тренде?

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Вебинар о будущем платежей

4 декабря 2024 года Finance Magnates совместно с @Visa Direct провели вебинар, посвященный изучению этих актуальных вопросов. Эксперты индустрии предоставили практическую информацию о трендах, вызовах и возможностях в области глобальных платежей, вооружая участников инструментами для работы в 2025 году.

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Мнения и взгляды, выраженные в этом вебинаре, принадлежат исключительно спикерам и не обязательно отражают позиции любых организаций, которые они представляют. Высказанные мнения основаны на информации, которую спикеры считают надежной, и предназначены исключительно для информационных целей. Они не должны служить основой для практических действий в области операционной, маркетинговой, юридической, налоговой и финансовой деятельности. Ни один из участников (спикер или организации, которые они представляют) не дает гарантий относительно полноты или точности информации, содержащейся в этом вебинаре, и не несет ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за ее использования. Информация здесь не является инвестиционным или юридическим советом, и читатели должны обратиться за консультацией к компетентным профессионалам, если такая консультация необходима.

Источник: Financemagnates