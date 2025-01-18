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Американский криптовалютный комитет Fairshake вновь активизируется на специальных выборах во Флориде

18.01.2025
Американский криптовалютный комитет Fairshake вновь активизируется на специальных выборах во Флориде Американский криптовалютный комитет Fairshake вновь активизируется на специальных выборах во Флориде

Главный политический комитет, связанный с криптовалютами, делает ставки на кандидатов на места в конгрессе США от Флориды, которые освободились после ухода одного из ближайших соратников избранного президента Дональда Трампа, Мэтта Гейтца, и политика, которого Трамп назначил в качестве советника по национальной безопасности, Майкла Уолтца.

С минимальным перевесом в Палате представителей, замена двух республиканцев из Флориды имеет ключевое значение для политической программы партии в Конгрессе. Криптовалютный суперкомитет Fairshake — через свой аффилированный PAC, Defend American Jobs — начал инвестировать сотни тысяч долларов в поддержку кандидатов, благоприятно относящихся к криптовалютам, в специальных выборах на эти позиции.

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Мэтт Гейтц недолго был кандидатом Дональда Трампа на должность генерального прокурора США, но быстро отказался от этого и ушел из Конгресса из-за давления, вызванного этическим расследованием в его отношении, включая обвинения в оплате наркотиков и сексуальных услуг.

Вместо этого Трамп обратил внимание на главного финансового чиновника штата, Джимми Патрониса, поддерживая его как фаворита на вакантное место в Палате представителей. Патронис, лидирующий в первичных выборах 28 января среди множества конкурентов, получил около 200,000 долларов на рекламную кампанию от Fairshake.

В октябре Патронис предложил инвестировать часть государственных пенсионных сбережений в криптовалюты.

Так же PAC направил около 500,000 долларов на поддержку сенатора штата Рэнди Файна для выбора на место представителя Уолтца. Трамп поддержал Файна, что привело к уменьшению числа возможных конкурентов.

Файн заявил в социальных сетях, что жители Флориды ждут инноваций в области криптовалют.

Суперкомитеты могут покупать рекламу за или против кандидатов, при условии, что это будут независимые расходы, не согласованные с самими кандидатами. Fairshake потратил 139 миллионов долларов на содействие избранию 53 союзников в новый состав Конгресса, что означает, что каждый десятый депутат получил поддержку в виде рекламы, финансируемой криптовалютами.

Представитель Fairshake Джош Власто заявил в пятницу, что комитет продолжает активно работать в этом направлении.

К тому же, у PAC есть значительный резерв в размере 103 миллионов долларов для использования в следующем избирательном цикле, что предоставляет им серьезное преимущество на выборах 2026 года.

Источник: CoinDesk

ПульсХаб
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