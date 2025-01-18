Американский криптовалютный комитет Fairshake вновь активизируется на специальных выборах во Флориде

Главный политический комитет, связанный с криптовалютами, делает ставки на кандидатов на места в конгрессе США от Флориды, которые освободились после ухода одного из ближайших соратников избранного президента Дональда Трампа, Мэтта Гейтца, и политика, которого Трамп назначил в качестве советника по национальной безопасности, Майкла Уолтца.

С минимальным перевесом в Палате представителей, замена двух республиканцев из Флориды имеет ключевое значение для политической программы партии в Конгрессе. Криптовалютный суперкомитет Fairshake — через свой аффилированный PAC, Defend American Jobs — начал инвестировать сотни тысяч долларов в поддержку кандидатов, благоприятно относящихся к криптовалютам, в специальных выборах на эти позиции.

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Мэтт Гейтц недолго был кандидатом Дональда Трампа на должность генерального прокурора США, но быстро отказался от этого и ушел из Конгресса из-за давления, вызванного этическим расследованием в его отношении, включая обвинения в оплате наркотиков и сексуальных услуг.

Вместо этого Трамп обратил внимание на главного финансового чиновника штата, Джимми Патрониса, поддерживая его как фаворита на вакантное место в Палате представителей. Патронис, лидирующий в первичных выборах 28 января среди множества конкурентов, получил около 200,000 долларов на рекламную кампанию от Fairshake.

В октябре Патронис предложил инвестировать часть государственных пенсионных сбережений в криптовалюты.

Так же PAC направил около 500,000 долларов на поддержку сенатора штата Рэнди Файна для выбора на место представителя Уолтца. Трамп поддержал Файна, что привело к уменьшению числа возможных конкурентов.

Файн заявил в социальных сетях, что жители Флориды ждут инноваций в области криптовалют.

Суперкомитеты могут покупать рекламу за или против кандидатов, при условии, что это будут независимые расходы, не согласованные с самими кандидатами. Fairshake потратил 139 миллионов долларов на содействие избранию 53 союзников в новый состав Конгресса, что означает, что каждый десятый депутат получил поддержку в виде рекламы, финансируемой криптовалютами.

Представитель Fairshake Джош Власто заявил в пятницу, что комитет продолжает активно работать в этом направлении.

К тому же, у PAC есть значительный резерв в размере 103 миллионов долларов для использования в следующем избирательном цикле, что предоставляет им серьезное преимущество на выборах 2026 года.

Источник: CoinDesk