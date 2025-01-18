Boerse Stuttgart Digital из Германии получила одобрение MiCA для расширения крипто-деятельности в ЕС.

Германия выдала одну из первых лицензий MiCA компании Boerse Stuttgart Digital. Это одобрение делает цифровое подразделение биржи значимым участником развивающейся экосистемы криптовалют в Европейском Союзе.

Лицензия, выданная финансовым регулятором Германии BaFin, позволяет Boerse Stuttgart Digital расширять своё предложение по всем 27 странам-членам ЕС.

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Регулирование криптовалют в Европе

Этот важный шаг согласуется с недавним внедрением регулирования рынков криптоактивов (MiCA), которое нацелено на интеграцию нормативной базы для провайдеров услуг в сфере криптовалют по всей Европе. Регламент MiCA, внедрённый в конце 2024 года, упрощает процесс лицензирования для провайдеров услуг криптоактивов (CASP), заменяя прежнюю систему на основе каждой страны.

Boerse Stuttgart Digital стала первой немецкой компанией, получившей это общеевропейское одобрение. Амбиции Германии в сфере криптовалют почти потерпели неудачу из-за политических вызовов, включая распад коалиции в правительстве.

Тем не менее, Бундестагу удалось принять необходимое законодательство до конца года, назначив BaFin национальным регулятором для соблюдения MiCA.

Boerse Stuttgart Digital сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны компаний, ориентированных на институциональных клиентов по всей Европе. Например, швейцарский Sygnum Bank обслуживает более 20 банков и недавно получил лицензию CASP в Лихтенштейне.

При этом, Boerse Stuttgart Digital в Германии стремится использовать свои крепкие связи с институтами, включая партнёрство с DZ Bank, обслуживающим 737 немецких банков.

Конкуренция на институциональном крипторынке

Ожидается, что рамки MiCA упростят работу для CASP, способствуя инновациям и доверию в криптопространстве. Пионерская роль Boerse Stuttgart Digital подчеркивает растущую институциализацию криптовалют в Европе.

С этой лицензией компания может предложить интегрированные решения для финансовых учреждений по всему ЕС, что создаёт прецедент для других компаний, работающих в условиях MiCA.

В другом месте Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра предоставила обновлённые указания для CASP в рамках переходных положений по регулированию MiCA.

Регулятор упомянул, что CASP должны предоставить доказательства соблюдения национальных правил, а также необходимую документацию, включая подтверждение от внутренних аудиторов и информацию об их операциях.

Источник: Financemagnates