Почему Ripple (XRP) сегодня растет: цена приближается к максимуму 2018 года

XRP на пороге исторического пророка

XRP, главный токен Ripple, демонстрирует положительную динамику как в техническом, так и в фундаментальном плане. Этот тренд отражает благоприятные изменения в политике под руководством новой администрации в США, и XRP может находиться на пороге исторического роста.

На момент публикации статьявалюты составляла $3.23. Хотя за последний день наблюдается снижение на 2%, за прошедшую неделю XRP вырос более чем на 40%. На CoinMarketCap криптовалюта занимает 3-е место и оценивается в более чем $186 миллиардов.

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Если история повторится, XRP может достичь значительных успехов и, возможно, установить новые рекорды. Интересно отметить, что токен приближается к своему историческому максимуму от января 2018 года в $3.40.

Спекуляции вокруг роста

Президентство Дональда Трампа возродило надежду в индустрии криптовалют, особенно для XRP. С момента его избрания цена XRP взлетела более чем на 300%, обгоняя большинство основных криптовалют.

Одним из ключевых факторов этого роста стало ожидание более благоприятной регуляторной среды, включая ожидаемый уход председателя SEC Гэри Генслера. Кроме того, на рынке криптовалют в целом преобладает позитивный настрой.

Президент Ripple Моника Лонг намекнула, что создание биржевого фонда (ETF) на основе XRP может быть уже не за горами, так как управляющие активами, такие как Bitwise и WisdomTree, стремятся получить одобрение SEC при новой администрации. Популярность XRP совпадает со спекуляциями на рынке о том, что администрация Трампа может сделать ставку на криптовалюты, основанные в США, такие как XRP, в рамках своих стратегических инициатив.

Несмотря на оптимизм, XRP сталкивается с критическим сопротивлением на уровне $3.40, своем историческом максимуме. С учетом того, что технические и фундаментальные факторы сходятся, токен может вскоре превысить свои предыдущие рекорды, подтверждая свое положение как одного из лидеров на рынке криптовалют.

Рост пользовательской базы

Одной из ключевых причин недавнего подъема XRP стал резкий всплеск крупных транзакций. Согласно данным аналитической компании Santiment, XRP зарегистрировал 2,365 транзакций, превышающих $100,000, в течение восьмичасового периода, что является рекордом с начала декабря.

В дополнение к активности крупных игроков, XRP также испытал значительный рост своей пользовательской базы. За последние два месяца сеть пополнилась более чем 500,000 новыми кошельками, содержащими XRP.

Аналитика Santiment также показала, что активность сети возросла, и XRP стал одной из самых обсуждаемых криптовалют в социальных сетях. Токену удалось привлечь внимание, несмотря на возвращение Bitcoin к шестизначным ценам.

На данный момент Bitcoin торгуется по цене $102,449, что означает рост на 3% и 9% за последний день и неделю соответственно. Другие части криптовалютного рынка также продолжают развиваться, например, ожидаемый запуск ETF на основе Litecoin.

Источник: Financemagnates