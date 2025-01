Юкими из Little Dragon анонсировала свой дебютный сольный альбом и представила новые песни: слушайте сейчас.

Юкими, вокалистка и соучредительница шведской группы Little Dragon, представила свой первый сольный альбом

Юкими, известная как вокалистка и одна из создателей шведской группы Little Dragon, объявила о выходе своего первого сольного альбома. Пластинка под названием For You выйдет 28 марта на лейбле Ninja Tune. Уже сегодня Юкими представила две новые песни из этого проекта: «Sad Makeup» и «Winter Is Not Dead».

«Я хочу, чтобы моя музыка соединяла людей и позволяла им отойти от безумия, которое происходит сейчас на нашей планете,» — отмечает Юкими в пресс-релизе, говоря о For You. «Мне интересно отправиться в это путешествие в одиночку — это ощущение по-настоящему чисто.»

В прошлом году Юкими представила предварительный трек с For You под названием «Break Me Down», который она написала совместно с Эриком Бодином и Лианн Ла Хавас. Бодин отвечал за ударные, бас и клавишные на этой записи, а Ла Хавас исполнила партию на гитаре.

Лианн Ла Хавас также участвует в другой композиции нового альбома под названием «Steam of Consciousness», а рэпер из De La Soul Посднус появляется в треке «Jaxon». Юсуке Нагано исполняет свою партию в песне «Feels Good to Cry». Альбом For You включает в себя разнообразные музыкальные стили, такие как джаз, соул, психоделика, электропоп и другие.

Little Dragon дебютировали с альбомом в 2007 году. Последний, седьмой по счету студийный альбом группы Slugs of Love вышел в июле 2023 года.

Источник: Pitchfork