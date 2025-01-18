Лейбл Temporal Drift выпустит переиздание альбома «Flora» Хироси Ёсимуры

Лос-Анджелеский лейбл Temporal Drift 20 марта выпустит переиздание альбома «Flora» покойного японского композитора Хироси Йошимуры. Переиздание сделано в полном сотрудничестве с наследниками Йошимуры, а новые издания содержат примечания от писателя и профессора Дзюничи Конумы. Альбом был ремастирован инженером Джоном Болдуином. Ниже представлено вступительное произведение альбома «Over the Clover».

Хироси Йошимура записал «Flora» в 1987 году, после создания своих работ 1986 года — альбомов «Green» и «Surround». Тем не менее, альбом появился на свет только в виде CD-издания в 2006 году. Переиздание от Temporal Drift станет первой возможностью приобрести «Flora» на виниле, компакт-дисках, кассетах и в цифровом формате.

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Хироси Йошимура скончался в 2003 году в возрасте 63 лет. Переиздание его дебютного альбома «Music for Nine Postcards» в 2017 году возродило интерес к творчеству этого пионера японской амбиентной музыки.

Список композиций альбома «Flora»:

Over the Clover Flora Asagao Ojigisou Maple Syrup Factory Adelaide Wind Echo Trick Tree Kasumi Silence Satie on the Grass.

Источник: Pitchfork