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Лейбл Temporal Drift выпустит переиздание альбома «Flora» Хироси Ёсимуры

18.01.2025
Лейбл Temporal Drift выпустит переиздание альбома "Flora" Хироси Ёсимуры Лейбл Temporal Drift выпустит переиздание альбома "Flora" Хироси Ёсимуры

Лос-Анджелеский лейбл Temporal Drift 20 марта выпустит переиздание альбома «Flora» покойного японского композитора Хироси Йошимуры. Переиздание сделано в полном сотрудничестве с наследниками Йошимуры, а новые издания содержат примечания от писателя и профессора Дзюничи Конумы. Альбом был ремастирован инженером Джоном Болдуином. Ниже представлено вступительное произведение альбома «Over the Clover».

Хироси Йошимура записал «Flora» в 1987 году, после создания своих работ 1986 года — альбомов «Green» и «Surround». Тем не менее, альбом появился на свет только в виде CD-издания в 2006 году. Переиздание от Temporal Drift станет первой возможностью приобрести «Flora» на виниле, компакт-дисках, кассетах и в цифровом формате.

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Хироси Йошимура скончался в 2003 году в возрасте 63 лет. Переиздание его дебютного альбома «Music for Nine Postcards» в 2017 году возродило интерес к творчеству этого пионера японской амбиентной музыки.

Список композиций альбома «Flora»:

  1. Over the Clover
  2. Flora
  3. Asagao
  4. Ojigisou
  5. Maple Syrup Factory
  6. Adelaide
  7. Wind Echo
  8. Trick Tree
  9. Kasumi
  10. Silence
  11. Satie on the Grass.

Источник: Pitchfork

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