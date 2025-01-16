FearDorian анонсирует новый альбом «Leaving Home» и выпускает песню и клип с Polo Perks: смотрите.

FearDorian объявил о выходе нового альбома

18-летний артист и продюсер из Атланты, Джорджия, известный как FearDorian, объявил о выпуске своего второго сольного альбома. Альбом под названием Leaving Home выйдет 31 января. Сегодня FearDorian представил новый трек из этого альбома, который называется «Floor Tom» и записан совместно с частым соавтором Polo Perks. Посмотрите видео на этот сингл ниже, а также полюбуйтесь обложкой альбома Leaving Home.

FearDorian и Polo Perks сняли видео на «Floor Tom» в Лондоне. Эта работа продолжает серию клипов, снятых в различных городах: «Pressure» был снят в Манчестере, «Pray 4 the People» в Париже, а «In Turn For?» — в Дублине.

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Свой дебютный альбом под названием FearDorian артист выпустил в марте 2024 года. В июне того же года он выпустил совместную работу с Polo Perks и AyooLii под названием A Dog’s Chance.