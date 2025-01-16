FKA twigs объявляет даты тура Eusexua на 2025 год

FKA twigs готовится представить свой новый альбом Eusexua во время турне по Северной Америке и Европе. Даты уже приближаются, и после выхода альбома, запланированного на 24 января, twigs начнет серию концертов в Европе. Тур стартует 8 марта в Праге и завершится 21 марта в Лондоне. Затем она отправится в такие города, как Чикаго, Торонто, Нью-Йорк и Сан-Франциско. В тур также входят уже ранее объявленные выступления, такие как участие в фестивале Coachella в конце тура.

FKA twigs анонсировала альбом Eusexua в сентябре, выпустив заглавный трек, который стал первой крупной работой artist за последние пять лет после альбома Magdalene. В промежутке между этими релизами, артистка выпускала микстейп Caprisongs в 2022 году.

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Сегодня также день рождения FKA twigs. С днём рождения! Празднуйте, как сказала сама twigs в социальных сетях: «растягивая конечности и обнимая друг друга так, как мы рождены это делать».

Расписание тура FKA twigs:

08 марта: Прага, Чехия – Forum Karlin

11 марта: Берлин, Германия – Uber Eats Music Hall

13 марта: Париж, Франция – Zenith

15 марта: Брюссель, Бельгия – Les Halles de Schaerbeek

18 марта: Манчестер, Англия – Aviva Studios

21 марта: Лондон, Англия – Magazine

26 марта: Чикаго, Иллинойс, США – Salt Shed

30 марта: Торонто, Онтарио, Канада – History

03 апреля: Куинс, Нью-Йорк, США – Knockdown Center

05 апреля: Мехико, Мексика – Axe Ceremonia

11-13 апреля: Индио, Калифорния, США – Coachella Valley Music & Arts Festival

18-20 апреля: Индио, Калифорния, США – Coachella Valley Music & Arts Festival

19 апреля: Сан-Франциско, Калифорния, США – Bill Graham Civic Center

05 июня: Барселона, Испания – Primavera Sound Barcelona

08 июня: Париж, Франция – We Love Green

Источник: Pitchfork