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FKA twigs объявляет даты тура Eusexua на 2025 год

16.01.2025
FKA twigs объявляет даты тура Eusexua на 2025 год FKA twigs объявляет даты тура Eusexua на 2025 год

FKA twigs готовится представить свой новый альбом Eusexua во время турне по Северной Америке и Европе. Даты уже приближаются, и после выхода альбома, запланированного на 24 января, twigs начнет серию концертов в Европе. Тур стартует 8 марта в Праге и завершится 21 марта в Лондоне. Затем она отправится в такие города, как Чикаго, Торонто, Нью-Йорк и Сан-Франциско. В тур также входят уже ранее объявленные выступления, такие как участие в фестивале Coachella в конце тура.

FKA twigs анонсировала альбом Eusexua в сентябре, выпустив заглавный трек, который стал первой крупной работой artist за последние пять лет после альбома Magdalene. В промежутке между этими релизами, артистка выпускала микстейп Caprisongs в 2022 году.

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Сегодня также день рождения FKA twigs. С днём рождения! Празднуйте, как сказала сама twigs в социальных сетях: «растягивая конечности и обнимая друг друга так, как мы рождены это делать».

Расписание тура FKA twigs:

  • 08 марта: Прага, Чехия – Forum Karlin
  • 11 марта: Берлин, Германия – Uber Eats Music Hall
  • 13 марта: Париж, Франция – Zenith
  • 15 марта: Брюссель, Бельгия – Les Halles de Schaerbeek
  • 18 марта: Манчестер, Англия – Aviva Studios
  • 21 марта: Лондон, Англия – Magazine
  • 26 марта: Чикаго, Иллинойс, США – Salt Shed
  • 30 марта: Торонто, Онтарио, Канада – History
  • 03 апреля: Куинс, Нью-Йорк, США – Knockdown Center
  • 05 апреля: Мехико, Мексика – Axe Ceremonia
  • 11-13 апреля: Индио, Калифорния, США – Coachella Valley Music & Arts Festival
  • 18-20 апреля: Индио, Калифорния, США – Coachella Valley Music & Arts Festival
  • 19 апреля: Сан-Франциско, Калифорния, США – Bill Graham Civic Center
  • 05 июня: Барселона, Испания – Primavera Sound Barcelona
  • 08 июня: Париж, Франция – We Love Green

Источник: Pitchfork

ПульсХаб
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