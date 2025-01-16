FKA twigs объявляет даты тура Eusexua на 2025 год

FKA twigs готовится представить свой новый альбом Eusexua во время турне по Северной Америке и Европе. Даты уже приближаются, и после выхода альбома, запланированного на 24 января, twigs начнет серию концертов в Европе. Тур стартует 8 марта в Праге и завершится 21 марта в Лондоне. Затем она отправится в такие города, как Чикаго, Торонто, Нью-Йорк и Сан-Франциско. В тур также входят уже ранее объявленные выступления, такие как участие в фестивале Coachella в конце тура.
FKA twigs анонсировала альбом Eusexua в сентябре, выпустив заглавный трек, который стал первой крупной работой artist за последние пять лет после альбома Magdalene. В промежутке между этими релизами, артистка выпускала микстейп Caprisongs в 2022 году.
Сегодня также день рождения FKA twigs. С днём рождения! Празднуйте, как сказала сама twigs в социальных сетях: «растягивая конечности и обнимая друг друга так, как мы рождены это делать».
Расписание тура FKA twigs:
- 08 марта: Прага, Чехия – Forum Karlin
- 11 марта: Берлин, Германия – Uber Eats Music Hall
- 13 марта: Париж, Франция – Zenith
- 15 марта: Брюссель, Бельгия – Les Halles de Schaerbeek
- 18 марта: Манчестер, Англия – Aviva Studios
- 21 марта: Лондон, Англия – Magazine
- 26 марта: Чикаго, Иллинойс, США – Salt Shed
- 30 марта: Торонто, Онтарио, Канада – History
- 03 апреля: Куинс, Нью-Йорк, США – Knockdown Center
- 05 апреля: Мехико, Мексика – Axe Ceremonia
- 11-13 апреля: Индио, Калифорния, США – Coachella Valley Music & Arts Festival
- 18-20 апреля: Индио, Калифорния, США – Coachella Valley Music & Arts Festival
- 19 апреля: Сан-Франциско, Калифорния, США – Bill Graham Civic Center
- 05 июня: Барселона, Испания – Primavera Sound Barcelona
- 08 июня: Париж, Франция – We Love Green
Источник: Pitchfork