Oklou и Bladee выпустили клип на новую песню «Take Me by the Hand»: смотрите видео

Французская певица и продюсер Oklou собирается выпустить свой новый альбом под названием Choke Enough 7 февраля на лейбле True Panther. Сегодня она представила пятый трек с этого альбома — совместную работу с Bladee под названием «Take Me by the Hand». Сингл сопровождается новым клипом, режиссером которого выступил Toé Commaret.

Оклу выступила продюсером трека «Take Me by the Hand» вместе с Кейси MQ и Дэнни Л Харлом. Ранее Oklou уже сотрудничала с Bladee на ремиксе трека «Rainbow» из альбома Good Luck.

Реклама

Альбом Choke Enough станет дебютным студийным альбомом Oklou и продолжит ее предыдущие проекты — EP For the Beasts, The Rite of May и микстейп 2020 года Galore. В него войдут такие синглы, как «Family and Friends», «Harvest Sky», «Obvious» и «Choke Enough».

Bladee выпустил свой последний альбом Cold Visions в апреле 2024 года.

Источник: Pitchfork