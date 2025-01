Умер Дэвид Линч, культовый режиссер и музыкант, в возрасте 78 лет

Дэвид Линч скончался. Это печальное известие было опубликовано на его официальной странице в Facebook. Семья Линча попросила уважать их право на уединение в этот сложный момент, подчеркнув, что в мире образовалась пустота после его ухода. «Оставайтесь сосредоточенными на положительных моментах, а не на пустоте», — так мог бы сказать сам Линч. Причина смерти не сообщается, Линчу было 78 лет.

Дэвид Кит Линч родился в 1946 году в Миссуле, штат Монтана. В детстве он часто переезжал с семьей, жил в Айдахо, Северной Каролине, Вашингтоне и Вирджинии. Будучи подростком, Линч был членом скаутского движения и достиг звания орла-скаута. В дальнейшем он изучал искусство в Школе дизайна и искусств Коркоран в Вашингтоне и в Бостонской школе музея изящных искусств, где занимался живописью.

К концу 1960-х годов Линч переключился на кинопроизводство. Его первым проектом стал короткометражный фильм «Шесть обмороков» (Six Men Getting Sick (Six Times)), который он создал, обучаясь в Пенсильванской академии изящных искусств. После нескольких короткометражек он приступил к работе над своим первым полнометражным фильмом «Голова-ластик» (Eraserhead). Картина, релиз которой состоялся в 1977 году, потребовала пять лет работы, съёмки в основном проходили в Greystone Mansion в Беверли-Хиллз, где располагался Американский институт кино. Фильм знаменовался своей сюрреалистичной черно-белой эстетикой и мрачной, индустриальной атмосферой звукового сопровождения, которую Линч создал вместе с Аланом Р. Сплетом.

После успешного дебюта с «Головой-ластиком», Линч принялся за более масштабный проект — фильм «Человек-слон» (The Elephant Man) 1983 года, который был по сути биографической драмой о Джозефе Меррике с Джоном Хёртом в главной роли. Антни Хопкинс также снялся в этом фильме, который стал хитом и получил множество номинаций на премию Оскар, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Укрепив свои позиции в мире кино, Линч был приглашен для съемок экранизации научно-фантастического произведения Фрэнка Герберта «Дюна» в 1984 году. Хотя фильм провалился в прокате, со временем он приобрел статус культовой классики. Вернувшись к успеху, следующий фильм Линча «Синий бархат» (Blue Velvet) 1986 года, ставший его шедевром, принес режиссеру вторую номинацию на премию Оскар в категории «Лучшая режиссура». В этом фильме он впервые сотрудничал с композитором и музыкантом Анджело Бадаламенти, с которым продолжил творческое содружество в последующие годы.

