Нил Янг и группа Chrome Hearts представили новую песню «Big Change»: послушайте.

Нейл Янг представил свой первый трек с новой группой под названием Chrome Hearts. Песня «Big Change» была охарактеризована как «громкий, дерзкий рок-н-ролл, который можно сравнить с изображением разбросанных по холсту красок, как у картины Джексона Поллока», описывает давний звукоинженер Янга Джон Хэнлон.

В прошлом году Янг объявил о своем первом живом выступлении с группой Chrome Hearts, в которую входят гитарист Майка Нельсон, басист Кори МакКормик, барабанщик Энтони Логерфо и органист Спунер Олдам. Коллектив планирует выступить в качестве хедлайнеров на фестивале Гластонбери этим летом. Новая песня была спродюсирована Лу Адлером вместе с Янгом и записана в студии Рика Рубина в Малибу под названием Shangri-La. Реклама

Майка Нельсон, Кори МакКормик и Энтони Логерфо являются также членами группы Promise of the Real, с которой Нейл Янг работал над альбомами «The Monsanto Years», «The Visitor» и «Paradox (Original Music From the Film)». Спунер Олдам ранее участвовал в записях нескольких альбомов Янга, включая «Harvest Moon» и «Silver & Gold».

Последний студийный альбом Янга, «World Record», был выпущен в 2022 году вместе с Crazy Horse. С тех пор музыкант также представил свой «потерянный» альбом 1970-х годов под названием «Chrome Dreams».

