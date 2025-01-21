TikTok вновь доступен в США после короткой приостановки из-за запрета Верховного суда

В пятницу, 17 января, Верховный суд США единогласно подтвердил федеральный закон, согласно которому TikTok будет запрещён, если его китайская материнская компания ByteDance Ltd. не начнёт процесс продажи до воскресенья, 19 января. В ночь на 18 января TikTok прекратил работу в ответ на это решение: пользователи не могли просматривать контент, а крупные магазины приложений удалили платформу из своих каталогов. Однако сегодня сервис снова заработал в США, вероятно, в ответ на заявления избранного президента Дональда Трампа, что он приостановит запрет своим указом в первый день своего пребывания на посту.

Утром 19 января на платформе Truth Social Трамп заявил: «В понедельник я издам указ, чтобы продлить срок до вступления в силу запрета, чтобы у нас была возможность заключить сделку для защиты национальной безопасности. Указ также подтвердит, что никакая компания, способствовавшая тому, чтобы TikTok не прекратил работу до моего распоряжения, не понесёт ответственности». Реклама

Трамп продолжил: «Я хочу, чтобы Соединённые Штаты имели 50% собственности в совместном предприятии. Таким образом, мы сохраняем TikTok, держим его в надежных руках и позволяем ему продолжать работать. Без одобрения США TikTok не существует. Поэтому я считаю, что совместное предприятие между нынешними владельцами и новыми собственниками, при котором США получают 50% собственности, могло бы быть выходом». Неясно, предлагает ли Трамп, чтобы TikTok стал правительственным приложением или платформой, в которой он сам будет сособственником.

Федеральный закон разрешает действующему президенту предоставить 90-дневное продление только в случае значительного продвижения в продаже компании, не принадлежащей Китаю, однако ByteDance неоднократно заявляла, что не будет продавать компанию, несмотря на поступающие предложения инвесторов. Хотя американская операторская компания TikTok заявила, что меры, предложенные Трампом в воскресенье, предоставили «необходимую ясность и уверенность для наших поставщиков услуг, что они не понесут никаких штрафов», TikTok остался недоступным для скачивания в магазинах приложений Apple и Google.

Верховный суд единогласно одобрил закон в прошедшую пятницу, постановив, что предполагаемая угроза TikTok для национальной безопасности перевешивает опасения по поводу прав, гарантированных Первой поправкой, несмотря на противодействие лидеров партий, опасающихся отчуждения 170 миллионов американских пользователей. Президент Джо Байден подписал закон, который был с огромным перевесом принят Конгрессом, но заявил, что не будет приводить его в исполнение в воскресенье.

Во время своего первого президентства Трамп угрожал закрыть TikTok несколько раз, вплоть до подписания указа, чтобы сделать это. В ответ TikTok подал иск против правительства США в августе 2020 года. В июне 2021 года, вскоре после вступления в должность, Байден подписал указ, отменяющий запрет Трампа на TikTok, и поручил министру торговли расследовать, представляет ли приложение угрозу для национальной безопасности США. В 2022 году появились сведения, что сотрудники ByteDance в Китае могли получить доступ к личным данным пользователей из США. Впоследствии TikTok объявил, что весь трафик пользователей из США будет перенаправлен на облачные серверы американской компании Oracle.

В апреле 2024 года Байден подписал закон о TikTok, принятый обеими партиями, дающий ByteDance шесть месяцев на продажу контрольного пакета акций приложения или его запрет в США. Несколько недель спустя TikTok подал новый иск об оспаривании этого закона, назвав его «чрезвычайным нарушением прав на свободу слова». В конечном итоге суд, в своем неопубликованном заключении, сообщил: «Конгресс пришёл к выводу, что отчуждение необходимо для решения обоснованных вопросов национальной безопасности относительно методов сбора данных TikTok и его отношений с иностранным противником».

Источник: Pitchfork