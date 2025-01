People Can Fly станут соразработчиками Gears of War: E-Day

Польская студия People Can Fly объявлена соразработчиком новой игры Gears of War: E-Day вместе с The Coalition.

В пресс-релизе People Can Fly сообщается, что они «гордятся возможностью вернуться в мир Gears of War». Эта студия ранее выступала главным разработчиком Gears of War: Judgment после того как участвовала в создании Gears of War 1-3. «Возвращение к сотрудничеству над следующей главой этой легендарной саги — это и привилегия, и захватывающая возможность развивать насыщенный, жесткий экшен и богатый сюжет, которые так полюбились поклонникам». Реклама

Gears of War: E-Day была анонсирована на прошлогодней Xbox Showcase и должна стать приквелом к оригинальной трилогии, где в центре внимания будут молодые версии таких персонажей, как Маркус Феникс и Дом Сантьяго. Оригинальные актеры снова исполнят свои роли.

Игра расскажет о начале вторжения Саранчи в День Выхода на поверхность. В интервью IGN директор по бренду Николь Фосетт и креативный директор Мэтт Сирси заявили, что цель — сосредоточиться на элементах хоррора из оригинальной трилогии. «Что если земля откроется и из нее выйдут монстры? Да, все это происходит на вымышленной планете, но мы расскажем очень человеческие истории и реакции», — сказал Сирси IGN. «Чтобы это сделать, нам нужно рассказать историю, которая будет ощущаться как история ужаса».

People Can Fly была основана в 2002 году и стала известной благодаря играм, таким как Bulletstorm и Painkiller. Epic Games приобрела студию в 2007 году и ненадолго переименовала ее в Epic Games Poland, прежде чем компания вновь обрела независимость под своим прежним именем и логотипом.

Gears of War: E-Day станет следующей крупной игрой студии после релиза Outriders в 2021 году.

Источник: IGN